Come pulire e lucidare le porte in legno

Le porte di legno, con il loro calore e fascino naturale, possono impreziosire l’aspetto di qualsiasi ambiente domestico! Che siano in legno chiaro, scuro o ibride, sono sempre belle da vedere e anche ad oggi c’è chi non rinuncia ad averle in casa. Tuttavia, nel corso del tempo, possono perdere la loro lucentezza originale a causa dell’usura e dell’accumulo di polvere, ma non preoccuparti perché se anche a te è capitato qui troverai la soluzione giusta.

Molti, non sapendo come fare, utilizzano metodi di pulizia troppo aggressivi che possono danneggiare il legno in modo permanente. In realtà, lavare le porte di legno e renderle come nuove senza rovinarle è possibile. Per farlo non dovrete far altro che seguire pochi semplici step… e usando rimedi naturali.

Oggi vedremo insieme diversi metodi naturali per lucidare le porte di legno senza lasciare aloni e usando ingredienti che sicuramente avrai già in casa!

Bicarbonato per pulire le porte in legno

La proprietà sbiancante del bicarbonato, insieme alla sua azione sgrassante, pulirà a fondo le porte e donerà di nuovo la lucentezza al legno. Per utilizzare questo metodo, riempite una bacinella con acqua tiepida e aggiungete 1 cucchiaio e mezzo di bicarbonato.

Iniziate il lavaggio con un panno in microfibra e se avete sporco ostinato, utilizzate una spugnetta non abrasiva. Successivamente asciugate bene, compiendo dei movimenti circolari per non lasciare traccia di aloni!

Sapone di Marsiglia per pulire le porte in legno

Oltre al bicarbonato, anche il sapone di Marsiglia protegge, pulisce e aiuta a rendere il legno più lucente. Mettete un cucchiaio di prodotto liquido in un secchio d’acqua, se è a scaglie, fatelo sciogliere prima a bagnomaria. Lavate poi la porta delicatamente con un panno e infine asciugate per bene. Nel caso in cui voleste rafforzare l’azione sgrassante, potete aggiungere anche un cucchiaio raso di bicarbonato di sodio.

Aceto bianco per pulire le porte in legno

Abbiamo visto varie volte in quante cose ci può aiutare l’aceto bianco d’alcol. I suoi molteplici usi fanno sì che sia indispensabile nelle nostre case.

Oggi aggiungiamo un altro modo usarlo: con le porte in legno! Infatti questo prodotto pulisce a fondo ed elimina lo sporco e la polvere, oltre a donare lucentezza.

Vi basterà metterne mezzo bicchiere o una tazzina da caffè intera in un secchio d’acqua tiepida. Procedete poi con il lavaggio e asciugate.

Caffè per pulire le porte in legno

Se vi è rimasta quella tazzina di caffè che nessuno consumerà mai, non buttatela! Potete usarla per le vostre porte! Questo metodo infatti serve a ravvivarne il colore, ve lo consiglio se avete il legno scuro!

Diluite una tazzina di caffè con un bicchiere d’acqua e passate la miscela su tutta la porta aiutandovi con un panno o meglio ancora con un pennellino: non dovete mettere una quantità eccessiva di composto perché va lasciato asciugare.

N.B. Potete usare il caffè anche se avete dei graffietti sul legno, con il rimedio appena indicato, andranno via.

Latte per pulire le porte in legno

In ultimo, vediamo come poter utilizzare il latte per le porte in legno! Sembrerà strano, ma la bevanda che prendiamo al mattino nutre e pulisce ogni materiale fatto di legno, nel caso delle porte è ancora più indicato perché donerà il tipico splendore. Tutto quello che dovrete fare è versare un bicchiere di latte in 2 litri d’acqua, dopodiché con un panno passate il composto su tutta la porta e dopo risciacquate. Vedrete che ottimo risultato!

Patate per pulire le porte in legno

Se la macchia non va via con questi rimedi, non disperatevi! Esiste infatti un rimedio naturale molto strano, ma estremamente efficace: consiste nell’utilizzare una patata.

Le patate infatti hanno un potente effetto assorbente e riescono ad eliminare le macchie del legno.

Sarà sufficiente prendere una patata, tagliarla a metà e sfregarla sulla macchia. Ricordate che per tutti i rimedi è opportuno provare prima in una zona nascosta per verificare la tollerabilità.

Caffè per pulire le porte in legno graffiate

Avete una porta in un legno molto scuro? Per eliminare le macchie o i piccoli graffi potete allora ricorrere a un metodo infallibile: il caffè! Vi basterà mescolare mezza tazzina di caffè a mezzo bicchiere d’acqua. Poi, applicate il composto con un pennello lì dove ci sono piccoli graffi o macchie. I difetti del legno verranno via in un battibaleno.

Come lucidare il legno delle porte

Oltre a pulire o a riattivarne il colore, bisogna anche lucidare il legno di tanto in tanto. La sua lucentezza è data prima di tutto dal grado di nutrizione gli diamo. Infatti ci sono degli oli specifici per nutrirlo e di conseguenza per lucidarlo, uno di questi lo avrete sicuramente in casa: si tratta dell’olio d’oliva!

Le capacità di quest’ingrediente sono incredibili con il legno, viene usato spessissimo per tutti i diversi tipi: legno di noce scuro, legno di noce chiaro e così via. Per usarlo, dovete solo versare qualche goccia su un panno in cotone e passarlo su tutte le porte, dopodiché si lascia asciugare per dare il tempo al legno di assorbire l’olio. Trascorse circa 3 ore, ripassate un panno in cotone molto asciutto per eliminare eventuali eccessi di olio che non sono stati assorbiti.

Aceto di vino

Una delle qualità più belle dell’aceto è la sua capacità di rendere brillanti le superfici sui cui viene usato. Questa peculiarità la vediamo in particolare sull’acciaio, ma anche sul legno che brilla sotto l’effetto lucidante dell’aceto. Per usarlo non dovrete far altro che inumidire e strizzare un panno in microfibra, poi aggiungete qualche goccia d’aceto e passatelo energicamente sulle porte. Risciacquate sempre con il panno strizzato e dopo qualche minuto vedrete il fantastico risultato!

Aceto di mele

Proseguiamo con i rimedi per avere le porte in legno lucide con l’aceto di mele, un prodotto particolarmente noto per le sue proprietà pulenti e lucidanti che, a differenza dei suoi simili, gode di un profumo molto più gradevole.

Per una soluzione di pulizia efficace, mescola parti uguali di acqua e aceto di mele e versa tutto in una ciotola; poi applica la miscela sulle porte di legno con un panno pulito, asciugando con delicatezza per evitare aloni.

L’aceto di mele agirà come un detergente naturale, rimuovendo lo sporco e ridando lucentezza alle tue porte.

Limone

Analogamente all’aceto, anche il limone è un’ottima soluzione per trattare la porta in legno che non solo sarà brillante, ma anche profumata! Premete il succo di 1 limone grande, mettetelo in una ciotola e immergete una spugnetta umida all’interno, con il lato non abrasivo lavate la porta strofinando sulle zone dove vedete macchie opache o sporco. Risciacquate per bene con il panno strizzato e asciugate. Passeranno pochi minuti prima che possiate vedere la porta come nuova!

Sapone e bicarbonato

Se siete amanti dei rimedi naturali non saprete sorpresi nel vedere l’accostamento del bicarbonato di sodio con il sapone di Marsiglia. Questi due ingredienti insieme funzionano benissimo per il legno perché uniscono benissimo l’azione sgrassante a quella lucidante. In più avrete un profumo meraviglioso sulla porta!

Unite 1 cucchiaio di bicarbonato con 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o sciolto in scaglie, dovrete ottenere un composto denso e spumoso.

Successivamente mettetelo sulla spugna morbida e passate sulla porta in legno, risciacquate semplicemente con la pezza in microfibra ed ecco fatto!

Olio d’oliva

Ci sono casi in cui il problema principale della porta è l’invecchiamento e la conseguente opacizzazione. Il legno perde la brillantezza di sempre ed il risultato è non vederlo mai come vorremmo, ma con i metodi giusti questo problemino si può risolvere!

Tra i trucchetti più indicati c’è l’olio d’oliva, fantastico in casi del genere perché ha un’azione nutriente e che, di conseguenza, farà tornare lucido il legno. Dovrete metterlo su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone da passare delicatamente su tutta la porta o solo sulle zone interessate. Lasciate che agisca per almeno 10 minuti, poi togliete l’eccesso d’olio e risciacquate…godetevi il risultato!

Lucidante fai da te per le porte in legno

Adesso scopriamo insieme come fare il lucido per le porte in legno con soli 3 ingredienti semplici ed efficaci! Per prima cosa vediamo quali sono gli ingredienti necessari al fine di creare questo fantastico ed efficace composto!

Nel dettaglio vi serviranno:

1 bicchiere di aceto di mele

2 cucchiai di olio d’oliva

succo di 1 limone

500 ml d’acqua

1 flacone spray

Ecco fatto! Questo è tutto l’essenziale per avere le vostre porte in legno di nuovo lucide e per ripristinare il loro fantastico colore natutrale! Come aceto è indicato quello di mele perché il suo colore più scuro aiuta a risaltare tutte le venature del legno e servirà anche a pulirlo per bene. Il succo di limone, analogamente all’aceto, è ottimo non solo per pulire e lucidare, ma anche per donare un ottimo profumo alle porte. Infine c’è l’olio d’oliva, un ingrediente molto diffuso quando si vuole nutrire il legno e dargli quel tocco unico!

Procedimento

Passiamo subito al procedimento! Il primo passaggio che dovrete fare è filtrare benissimo il succo di limone togliendo i pezzetti di polpa e i semini, altrimenti non riuscirete a vaporizzarlo per bene. Una volta ottenuto il succo, unite l’aceto, poi l’olio d’oliva e mescolate fino a far diventare il tutto un’unica soluzione.

A questo punto mettete già l’acqua nel flacone spray e aggiungete la soluzione di aceto, olio e limone. Chiudete il tutto e agitate. Adesso il vostro composto è pronto!

Modalità d’uso

Ora non ci resta che passare alla modalità d’uso di questo composto! In primo luogo vi consiglio di passare un panno in cotone sulle porte in modo da togliere preventivamente la polvere.

A questo punto vaporizzate il composto su un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida, passatelo su tutta la porta e lasciate in posa per qualche minuto. Durante questo tempo, il legno assorbirà tutti i nutrienti necessari ad avere di nuovo il suo colore.

Successivamente togliete il resto del composto con un panno in lana morbido e pulito. Ecco che le porte saranno tornate come nuove! In alternativa al panni in microfibra potete usare dell’ovatta per spargere il composto, l’importante è che non utilizziate prodotti che possano graffiare o rovinare il legno.

Come togliere la polvere dalle porte in legno

Le porte accumulano spesso della polvere sulla loro superficie e, in particolare, lungo i bordi superiori e laterali. Il primo passo da compiere nella pulizia delle porte è proprio quella di eliminare i residui di polvere più grandi ed eventuali ragnatele.

Come? Molto semplice: vi basterà usare un panno cattura polvere o un piumino. In questo modo rimuoverete lo strato superficiale di polvere e residui di sporco e la vostra porta sarà pronta per il lavaggio vero e proprio.

Come pulire il vetro delle porte in legno

A volte le porte in legno portano una vetrata centrale che va comunque lavata durante la pulizia. Uno dei metodi più efficaci e veloci consiste nell’utilizzo dell’aceto bianco.

Vi basterà unire in uno spruzzino acqua e aceto in parti uguali e vaporizzare la soluzione sul vetro, aiutandovi con una spugnetta oppure con fogli di giornale. Poi, risciacquate con acqua tiepida e lasciate asciugare. Il vostro vetro sarà pulitissimo e senza aloni.