Come truccarsi con le mascherine?

Sarà capitato anche a voi, quando siete uscite per questioni di necessità, di truccarvi normalmente, di indossare la mascherina e trovarla sporca di trucco!

Tutto questo ci porta a capire che il nostro modo di concepire il make-up nei prossimi mesi cambierà. Ciò non significa che non potremmo essere comunque impeccabili e noi stesse anche indossando la mascherina sul viso!

Ecco perché oggi vogliamo rispondere a un quesito molto comune in queste ultime settimane: come mi trucco con la mascherina?

Tutta l’attenzione sugli occhi

Ombretti e sfumature

Anche se indossiamo una mascherina non significa che non possiamo sentirci belle e uniche con il make-up.

Ovviamente, poiché la maggior parte del viso è coperto, tutta l’attenzione si focalizzerà sui nostri occhi!

Via libera a ombretti, matite e eyeliner (possibilmente bio) e in base al momento della giornata, potete scegliere la sfumatura che più vi piace!

Potreste quindi scegliere un look occhi più neutro e nude per il giorno, prediligendo sfumature calde e tenui. La sera osate, lasciate che i vostri occhi si dipingano di colori intensi, che li mettano in risalto. Per un effetto ancora più sensuale, provate con uno smokey-eye!

Correttore

Non bisogna dimenticare che anche il nostro contorno occhi è visibile! Quindi è molto importante utilizzare un correttore per eliminare eventuali occhiaie o borse e per illuminare la zona.

Molto importante è la cura della nostra pelle e del nostro viso a casa.

Il contorno occhi è una zona delicata, che ha bisogno di idratazione! Per questo potreste utilizzare del burro di karité o fare dei patch contorno occhi per lenire e attutire la stanchezza e la visibilità delle occhiaie.

Ciglia super lunghe!

Avere delle ciglia lunghe e folte è il sogno di ognuna di noi. Ora che l’attenzione è posta sugli occhi, pettinarle con il mascara renderebbe lo sguardo molto più intenso.

Se volete infoltire le vostre ciglia naturalmente, provate con l’olio di ricino! Ricco di acido rinoleico, questo olio vegetale gode di tantissime virtù: svolge infatti un’azione nutriente e rinforzante per le ciglia, stimolandone la crescita.

E il vostro sguardo sarà “WOW”!

Sopracciglia

Come potremmo dimenticarci delle sopracciglia? Disegnano il nostro sguardo e anche loro hanno una beauty routine per essere sempre perfette e impeccabili!

Tutto inizia dalla loro cura: un gommage delicato e trattamenti all’olio di ricino sono importanti per avere sane e folte!

Non mancano poi in commercio sieri specifici, provenienti da cosmesi biologica, realizzati con componenti utili a nutrirle e rinforzarle.

Non dimentichiamoci del trucco! Via libera a gel o matite sopracciglia, con cui potremmo definire ancora di più il nostro sguardo!

Viso

Fondotinta sì o no?

Di sicuro vi sarete poste questa domanda. Sembra che sia molto più vantaggioso omettere il fondotinta per 2 di motivi:

Se indossate una mascherina riutilizzabile o prevedete di sanificarla , questa inevitabilmente si sporcherà.

, questa inevitabilmente si sporcherà. Applicando la base e indossando la mascherina, la vostra pelle avrà difficoltà a traspirare.

Se non avete una pelle particolarmente problematica o con imperfezioni lasciatela libera di respirare.

Se non potete fare a meno del fondotinta, meglio prediligere una base molto leggera e con una formula no-transfer, sia per evitare che la mascherina si sporchi, sia per evitare che la pelle si ostruisca con il sudore e il tessuto della mascherina.

Protezione solare

Anche se non possiamo mostrare il nostro viso in tutta la sua bellezza, non dovremmo dimenticarci di applicare sulla zona della fronte della crema con fattore di protezione solare.

Con l’arrivo dell’estate, il sole sarà più caldo e forte. Anche se la maggior parte del viso sarà coperto dalla mascherina, la fronte resta particolarmente esposta e quindi va protetta!

Labbra

Ciò che purtroppo non potremmo mostrare sono proprio le nostre labbra. Le abbiamo tinte di colori intensi e brillanti, ma con la mascherina c’è il rischio di sporcarla.

Le soluzioni però sono a portata di mano! Nel mondo della cosmesi bio non mancano delle tinte per labbra che non macchiano e che restano intatte per lungo tempo!

Inoltre, non dobbiamo dimenticare di nutrirle a fondo. A contatto con il tessuto della mascherina e con il sudore e il calore che ne conseguono,sarà importante idratare con un balsamo labbra e proteggerle dalle irritazioni!

Questi sono i nostri consigli beauty! Ma siete libere di truccarvi come più vi piace! E se preferite essere acqua e sapone tanto meglio!