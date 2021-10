Le 10 Cose che devi assolutamente Pulire prima dell’arrivo del Freddo!

L’inverno sta arrivando e l’esigenza di pulire casa prima di tenere costantemente tutto chiuso si fa sentire sempre di più.

Infatti, dato che si limita il passaggio d’aria fresca per non far entrare freddo e vento, si potrebbero generare cattivi odori, dunque è necessario lavare tutta la casa.

Dai termosifoni ai tappeti, vediamo quali sono le 10 cose che dovete pulire prima dell’arrivo del freddo!

Termosifoni

Tra le cose che bisogna pulire prima dell’arrivo del freddo ci sono senza ombra di dubbio i termosifoni, ovvero una delle cose a noi più care in inverno, dato che ci danno un grande sollievo dal freddo!

La pulizia in questo caso è fondamentale perché se si azionano i caloriferi senza averli lavati per bene, si potrebbe andare incontro a cattivi odori in casa, ad un mal funzionamento delle varie componenti e, in casi più gravi, a guasti.

Per pulire bene i termosifoni, quindi, partite dall’interno di questi per poi passare alla parte esterna. Inoltre quando li accendete, potete usarli anche per profumare la vostra casa!

Infissi

Quando in estate partiamo per le vacanze e in autunno inizia a tirare vento, se non puliamo gli infissi, questi inevitabilmente si sporcano in modo notevole.

Dato che sono esposti alle intemperie, potrebbero macchiarsi ulteriormente o ingiallirsi a causa dello sporco e della polvere. Dunque una profonda pulizia degli infissi è importantissima prima della stagione invernale.

In realtà, sarebbe opportuno lavarli periodicamente almeno un volta al mese per avere balconi sempre puliti!

Vetri

I vetri fanno parte di quelle parti della casa che, se sporchi, danno un tono antiestetico senza precedenti. Averli sporchi non è una delle cose migliori, anche perché se le macchie si accumulano, ci vorrà sempre più forza per toglierle con il rischio che i vetri si graffino.

Quindi, soprattutto per i vetri dei balconi che in inverno si sporcano con una facilità unica, effettuate una radicale pulizia con prodotti efficaci, ma delicati.

Non ci vuole molto per avere vetri splendenti, potete usare anche il nostro caro borotalco e profumarli!

Tapparelle

Quando fa freddo e non vogliamo far entrare il vento in casa, le tapparelle sono la prima cosa che andiamo ad abbassare per regolare l’arrivo della corrente nelle nostre stanze.

Inoltre sono tra le cose che ci riparano dai raggi solari quando desideriamo dormire qualche ora in più e non vogliamo che il sole ci entri diritto in faccia al mattino!

Tuttavia, se sono sporche, queste portano una grande quantità di polvere nella nostra abitazione, dunque bisogna armarsi di pazienza e pulirle da cima a fondo prima dell’inverno!

Persiane

Analogamente alle tapparelle, le persiane svolgono un ruolo di protezione, in più ci danno anche più sicurezza in quanto si possono chiudere a chiave.

Bisogna considerare, però, che qualsiasi sia il colore delle vostre persiane, queste faranno vedere subito lo sporco che si accumula.

Sarà ovvio, dunque, dedicarsi anche a queste quando prepariamo la casa per l’arrivo dell’inverno. Pulire bene le persiane non è complicato, bisogna fare anzitutto attenzione alla polvere e poi lavarle con cura!

Camino

Chi lo possiede in casa è davvero fortunato!

Il camino ci riporta anche un po’ al passato in cui non c’erano stufe a gas, camini artificiali oppure termosifoni, è vero, ci si doveva impegnare a trovare la legna, ma il calore ottenuto dal camino è ineguagliabile!

Ad oggi non è presente in tutte le case, ma se lo avete, prendetevene grande cura e pulitelo bene prima dell’arrivo dell’inverno!

Sapete che potete riutilizzare anche la cenere? Per saperne di più, leggete qui.

Tende

Come potevano mancare le tende nella lista delle cose da pulire prima del freddo?

Dato che queste saranno sempre ben esposte, perché in inverno tendiamo a chiudere i balconi, sarà di fondamentale importanza tenerle pulite per togliere anche tutta la polvere e soprattutto profumate!

C’è da dire che lo sforzo per pulire le tende, per quando grandi, è solo nel lavarle, perché potrete farle asciugare in verticale al loro solito posto!

Tappeti

I tappeti adornano la nostra abitazione dando un tocco elegante e di classe.

Scegliere di tenerli in casa, però, ci deve responsabilizzare ad averli costantemente puliti data la quantità di germi e batteri che raccolgono, per non parlare poi della polvere!

La stagione invernale ci porta a tenere sempre finestre e balconi chiusi, per cui l’aria nelle camere non si rigenera come prima, di conseguenza i tappeti sporchi possono dar vita anche a cattivi odori.

La cosa migliore da fare, quindi, è effettuare una profonda pulizia prima del freddo e spolverare costantemente almeno una volta a settimana.

Materasso

Vi stavate chiedendo se ci fosse in questa lista, è così? Beh, il materasso è forse tra i primi posti nelle cose da pulire non solo in inverno, ma tutto l’anno.

Sempre per gli stessi motivi dei tappeti o di altre parti della casa, dato che lasciamo circolare di meno l’aria per ripararci dal freddo, bisogna pulire il materasso benissimo!

In base allo stato in cui si trova dopo la stagione estiva e autunnale, decidete quale metodo è più opportuno, l’importante è farlo tornare come nuovo!

Bagno

Il bagno, si sa, dev’essere pulito ogni giorno poiché è una delle parti della casa che non accetta la nostra negligenza.

Tuttavia, quando arriva il freddo, è facile formare la condensa in bagno e sugli specchi perché facciamo ripetutamente docce molto calde.

Questo significa che lo sporco tende a sciogliersi e si possono fare macchie di umidità, dunque bisogna anzitutto stare attenti a questo fattore e prevenire fenomeni come cattivi odori o sporco incrostato pulendo il bagno per bene!