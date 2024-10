Come profumare le tende senza lavarle?

Lavare le tende è un’operazione che può risultarci un po’ faticosa a causa del tessuto ingombrante. Con il passare del tempo, però, la polvere, lo sporco e i vapori tendono a sporcarle e ad ingiallirle, facendo perdere loro tutta la bellezza originaria. Quindi bisogna anche pulirle di tanto in tanto e soprattutto profumarle, poiché, anche se non sembra, sono una parte imponente di casa nostra.

Sapevate che possiamo profumare le tende e, allo stesso tempo, utilizzarle per profumare il resto della casa casa? Dal momento che sono tessuti molto grandi, se profumano spargono automaticamente un buon odore in casa: basta seguire questi trucchetti nostri per avere tende profumate e senza pieghe in maniera facile!

Trucchetto della ciotola

Quando cuciniamo molte cose, le tende (anche se pulite) tendono a trattenere cattivi odori. Ma per profumarle senza lavarle possiamo utilizzare il Trucchetto della Ciotola, in due modi differenti:

Aceto : potete scegliere anche del semplice aceto bianco . Basterà posizionare una ciotola con l’aceto in prossimità delle tende e farla stare così per un’intera notte. Il giorno dopo gli odori saranno andati via poiché l’aceto li avrà assorbiti completamente.

: potete scegliere anche del semplice . Basterà posizionare una e farla stare così per un’intera notte. Il giorno dopo gli odori saranno andati via poiché l’aceto li avrà assorbiti completamente. Bicarbonato di sodio: anche il bicarbonato è un ottimo metodo, dato che possiede un’ottima proprietà mangia-odori. Tutto quello che dovete fare è mettere sempre una ciotola contenete del bicarbonato di sodio sotto o vicino alla tenda per una notte intera.

Oli essenziali

Naturalmente se pensiamo al profumo di fiori e piante ci vengono subito in mente gli oli essenziali! Che siano alla lavanda, agli agrumi, alle erbe aromatiche e quant’altro, gli oli essenziali rappresentano sempre una grande risorsa in casa alla quale non possiamo proprio rinunciare!

Per profumare le tende, riempire un vaporizzatore con acqua tiepida e versare 5 o 6 gocce dell’olio essenziale che preferite. Io vi consiglio quello alla lavanda perché possiede delle proprietà rilassanti e potrebbe essere di conforto in casa. Spruzzate la miscela sulle tende, mantenendo la giusta distanza altrimenti rischiate di bagnarla.

Profumo di agrumi

Non dimentichiamoci degli agrumi per avere degli odori più freschi e per preparare un profumo in casa a nostro piacimento! Gli agrumi sono intramontabili e proprio per questo vengono usati per molte cose, anche per mantenere profumati i vestiti all’interno dell’armadio. Se volete prediligere questo trucchetto, dovrete mettere dell’acqua in un pentolino e inserire delle fette di limone o di arancia (anche entrambi, volendo) nell’acqua.

Accendete il fuoco e portate l’acqua a ebollizione, dopodiché spegnete e filtrate il liquido versandolo poi in un vaporizzatore. Vi consiglio di mettere anche le fette di agrumi tagliate a pezzi nel contenitore spray per aumentare l’intensità del profumo! Spruzzate la miscela sulla tende ricordando sempre di non avvicinarvi troppo. Questo metodo, oltre a spargere un buon odore, vi aiuterà anche ad eliminare eventuali puzze.

Sapone di Marsiglia

Un altro profumo molto amato in casa, soprattutto se usato in lavatrice è il sapone di Marsiglia! L’odore di quest’ingrediente naturale è infatti uno dei più amati, in particolare per chi predilige gli aromi delicati anziché quelli agrumati e più forti.

Per usare questo metodo, potete sia lavare le tende direttamente con il sapone di Marsiglia mettendole in ammollo nella vasca con acqua tiepida e 3 cucchiai di sapone liquido o in scaglie.

Diversamente sciogliete 2 cucchiai di prodotto liquido o in scaglie in acqua calda e versate poi il tutto in un contenitore spray con l’aiuto di un imbuto. Vaporizzate la miscela sulle tende e vedrete che bellissimo profumo che avrete!

Essenza di lavanda

Il rimedio all’olio essenziale di lavanda, può essere utilizzato per le tende in cotone, nylon, acrilico, ma non per quelle in seta. Si tratta di un rimedio che non lava le vostre tende, ma si limita a profumarle e a far sì che profumino l’ambiente circostante.

Vi basterà versare 250 ml di acqua distillata in un recipiente spray. Poi, versateci dentro 2 cucchiaini di vodka, 50 ml di aceto bianco, mezzo cucchiaio di bicarbonato di sodio e 15 gocce di olio essenziale alla lavanda. Agitate poi il recipiente in modo che gli ingredienti si mescolino bene. A questo punto, il vostro rimedio è pronto. Dovrete semplicemente spruzzare il composto, senza esagerare, sulle vostre tende, mantenendovi a una distanza di circa 30 cm.

Oltre a profumare le tende, e l’ambiente circostante, questo rimedio, grazie alla presenza dell’aceto e del bicarbonato di sodio, igienizza i tessuti.

Infuso alla cannella

In alternativa al profumatore naturale possiamo creare anche un infuso profumato che si spargerà in tutta la stanza dove sono presenti le tende! Dovrete riempire un pentolino d’acqua e inserire mezzo cucchiaino o un bastoncino di cannella, portate ad ebollizione e spegnete il fuoco. Dopodiché, facendo estrema attenzione a non scottarvi, mettete il pentolino in prossimità della tenda e lasciate che il profumo si sparga in tutto l’ambiente. N.B. Se mettete il pentolino a terra, assicuratevi di mettere un sostegno sotto per non farlo andare direttamente sul pavimento.

Bucce di agrumi

C’è chi in casa non sa rinunciare all’inebriante profumo degli agrumi, e come dare torto? Le bucce di agrumi sono usate spesso anche negli armadi o nei cassetti per neutralizzare le puzze e per profumare. In questo caso, possiamo tagliare delle bucce di un limone o di un’arancia e metterle in due sacchetti traspiranti. Poniamoli poi alle estremità delle tende, legandoli al bastone. Vedrete che entro un giorno si l’odore si estenderà sulle tende e anche in tutta la stanza!

Ammorbidente ecologico

Un altro metodo consiste nel far profumare le tue tende grazie a un comodo e veloce deodorante a base di ammorbidente ecologico. Realizzarlo è molto semplice. Bastano un litro d’acqua distillata unita a 150 grammi di acido citrico in polvere: mescolate bene finché tutta la polvere non si sia sciolta.

Inoltre, potete aggiungere 15 gocce di olio essenziale agli agrumi per un profumo più intenso. Potete utilizzarlo in 2 modi.

Il primo consiste nel mettere 100 ml nella vaschetta dell’ammorbidente della lavatrice a ogni lavaggio. Questo metodo, però, va utilizzato solo quando le tende possono essere lavate in lavatrice (di solito quelle di cotone). In alternativa, se le vostre tende sono più delicate, potete mettere l’ammorbidente in un vaporizzatore o una bottiglia spray. Poi, spruzzate il tutto sulle vostre tende: l’acido citrico, oltre ad avere un potere ammorbidente, stabilizza il profumo dell’olio essenziale rendendolo più duraturo. Ne basteranno pochi spruzzi e… il profumo di un aranceto avvolgerà la stanza!

Per profumare e lavare insieme

Questo metodo è adatto alle tende in cotone e vi porterà un doppio risultato: le vostre tende saranno perfettamente lavate, oltre che profumatissime! Vediamo insieme di cosa avrete bisogno:

sapone di Marsiglia in scaglie (30 grammi)

in scaglie (30 grammi) aceto bianco (mezzo bicchiere)

(mezzo bicchiere) bicarbonato di sodio (45 grammi)

Procedimento

Riempite la vasca o una grande bacinella con dell’acqua fredda. Mescolate poi tutti gli ingredienti, finché si siano ben sciolti in acqua. Poi, immergeteci dentro le vostre tende e lasciatecele per almeno 3-4 ore. Dopo, rimuovete le tende, risciacquatele in acqua fredda e fatele asciugare.

L’aceto bianco elimina le puzze e, con l’aiuto del bicarbonato di sodio, smacchia il cotone rendendolo morbido al tatto e luminoso alla vista. Ma il tocco finale viene proprio dal sapone di Marsiglia: questo incredibile sapone, infatti, profumerà le tende e farà in modo che l’odore resti impresso nel tessuto. In questo modo, le vostre tende emaneranno un bellissimo e dolce profumo che invaderà tutta la stanza nei giorni seguenti al lavaggio.