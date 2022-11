All’interno di una casa le tende rappresentano un elemento estetico a cui è impossibile rinunciare!

Esse si presentano di tessuti, forme e colori diversi e vengono scelte sempre con molta cura perché hanno il compito di adornare le stanze con le fantasie più disparate.

Tuttavia il loro utilizzo non si riduce solo ad un fattore estetico e a proteggerci dalla luce esterna, ma possono essere un ottimo metodo per profumare la casa.

Come fare, però, per spargere un buon odore quando non si ha il tempo di lavarle? Vediamolo insieme con alcuni trucchetti molto interessanti!

Prima di tutto: aria!

La prima regola che dovrete seguire per fare in modo che le tende possano sempre profumare e non accumulare cattivi odori è far passare aria!

Il discorso va in particolar modo per le case in cui c’è l’abitudine di fumare all’interno: il fumo che non esce fuori al bacone si deposita sulle tende. Il risultato non è solo la puzza, ma anche l’ingiallimento di queste.

Dunque tenete tende e balconi aperti almeno un’ora ogni giorno così da far passare l’aria viziata ed avere sempre la sensazione di fresco.

Spray naturale profumato

Dopo aver visto la prima regola importantissima per fare in modo che le tende non necessitino costanti lavaggi, vediamo in che modo preparare uno spray naturale e profumato!

Ingredienti

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

500 ml d’acqua demineralizzata

8 gocce di olio essenziale

1 flacone spray

Sciogliete il cucchiaino di bicarbonato nell’acqua e dopo aggiungete le gocce d’olio (la fragranza è a vostra scelta, anche se quella alla lavanda è la migliore).

Trasferite tutto all’interno del flacone spray e agitate prima di vaporizzare il composto sulle tende tenendovi a debita distanza per non bagnarle eccessivamente.

Infuso alla lavanda

Ora vediamo come fare un infuso alla lavanda che possa essere un ottimo aiuto per profumare tutte le nostre tende!

I fiori di lavanda emanano tantissimo odore ed è per questo che, se messi in acqua calda, la renderanno profumata e il tutto in modo completamente naturale.

Tutto quello che dovrete fare è mettere ad infusione 2 rametti di lavanda in 800 ml d’acqua, quando spegnete il fuoco, lasciate il coperchio sulla pentola per un giorno intero.

L’indomani filtrate la soluzione ottenuta e spruzzatela sempre sulle tende tenendovi distanti.

Alloro

Non possiamo menzionare gli ingredienti migliori per profumare le tende senza menzionare l’alloro!

Si tratta di una pianta dalle foglie fantastiche e molto indicate per purificare l’aria, quindi perché non usarla in questo caso?

Non dovrete far altro che fare un infuso con acqua e circa 4 foglie d’alloro, poi, come descritto anche per la lavanda, lasciate agire per un giorno intero e filtrate il composto.

A questo punto sarà pronto per profumare le vostre tende!

Agrumi

Chi preferisce un profumo più fresco deve necessariamente usare gli agrumi per preparare la soluzione ideale per le tende!

Mettete le bucce ed il succo di 1 arancia o di 1 limone in un pentolino e copritelo per 3/4 con dell’acqua, poi accendete il fuoco.

Fate arrivare ad ebollizione e aggiungete un pizzico di bicarbonato di sodio, successivamente spegnete e lasciate raffreddare.

Quando sarà freddo, filtrate e passate tutto all’interno di un flacone spray, dovrete soltanto spruzzarlo sulle tende ed ecco fatto!

Petali di fiori

I petali di fiori sono da sempre un rimedio della Nonna per conferire un buon profumo in casa!

C’è chi li usa addirittura per preparare un pot-pourri fai da te che possa spargere odore e abbellire le stanze.

Per prima cosa dovrete sciacquare bene i fiori per togliere insetti, terreno e quant’altro (questo nel caso in cui usate fiori di vostra coltivazione).

Successivamente dovrete metterli in acqua bollente, ma non sul fuoco, lasciate così con il coperchio e aggiungete qualche goccia di olio essenziale.

Quando si sarà raffreddato, mettete tutto nel flacone spray e godetevi il profumo quando spruzzate sulle tende!

Menta ed eucalipto

Ultimo rimedio che vediamo insieme riguarda l’unione di due piante fantastiche per un profumo fresco ed intenso sulle tende: menta ed eucalipto!

Avere queste piantine in casa è sempre una buona soluzione non solo per il loro odore, ma anche perché allontanano tanti tipo diversi di insetti.

Dovrete procedere sempre con un infuso d’acqua e 6 foglie miste delle due piante, poi passate tutto nel vaporizzatore et voilà, le tende profumeranno come non mai!

Avvertenze

Non usate gli ingredienti descritti in caso di allergia o ipersensibilità.