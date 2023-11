Spesso capita di caricare in lavastoviglie piatti, pentole e posate con cui abbiamo gustato un piatto a base di uova come magari una omelette o una torta salata e ritrovarceli, poi, maleodoranti anche dopo il lavaggio.

La puzza di uovo, infatti, non è facile da rimuovere in quanto tende ad impregnarsi molto.

Ma perché i piatti puzzano di uovo anche dopo la lavastoviglie e come fare per averli puliti e senza cattivi odori? Vediamolo insieme!

Perché succede

Le uova, come ben sappiamo, sono l’ingrediente base per preparare molte ricette in quanto sono versatili e adatte sia per cibi dolci che salati.

Il loro sapore forte, però, in grado di insaporire qualsiasi cosa, tende a fissarsi sulle posate, piatti e padelle usate durante la preparazione e non andare via facilmente.

Questo accade soprattutto quando non vengono rimossi i residui di uovo dai piatti, i quali potrebbero “contaminare” anche i piatti presenti in lavastoviglie con cui non sono entrati in contatto.

Pertanto, per evitare il problema, vi suggeriamo innanzitutto di togliere le tracce rimanenti d’uovo, risciacquando i piatti sotto il getto di acqua fredda.

Vi raccomandiamo di non utilizzare acqua calda, in quanto potrebbe fissare ulteriormente il cattivo odore e renderlo ancora più difficile da eliminare.

Come lavarli in lavastoviglie

A questo punto, è ora di lavare i piatti in lavastoviglie in modo da rimuovere ogni puzza! Ci sono vari ingredienti che possono venire in vostro soccorso grazie alla loro funzione anti-odore. Vediamoli insieme!

Aceto

Innanzitutto, vi suggeriamo di utilizzare l’aceto, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e anti-odore.

Vi basterà aggiungere una tazzina da caffè di aceto bianco di alcol nello scomparto della lavastoviglie e avviare, poi, il ciclo di lavaggio più adatto.

L’aceto non solo aiuterà a togliere i cattivi odori ma anche a rendere le stoviglie brillanti. Vi ricordiamo, infatti, che è indicato soprattutto sui bicchieri per togliere quei tanto temuti aloni.

N.B Sembra essere lungo il dibattito secondo il quale l’aceto potrebbe avere un effetto inquinante per l’ambiente. Proprio per questo, molte persone preferiscono l’acido citrico. In ogni caso, è sempre da preferire rispetto ai detersivi disponibili in commercio.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche ricorrere all’acido citrico, un ingrediente derivante dagli agrumi noto proprio per la sua proprietà anticalcare e per la sua funzione pulente e anti-odore.

Potete usarlo, infatti, anche per effettuare dei lavaggi a vuoto in lavastoviglie e liberarla da tutto lo sporco.

Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua, mescolate bene per favorire lo scioglimento dell’acido citrico, dopodiché versate un bicchiere di questo composto nella lavastoviglie.

A questo punto, avviate il lavaggio dei vostri piatti e addio puzza!

Limone

Quando si parla di ingredienti in grado di rimuovere i cattivi odori e pulire a fondo, non si può non menzionare il limone, l’agrume dal profumo inebriante.

Per usarlo per togliere la puzza di uovo dai piatti, dovrete mettere mezzo limone all’interno della lavastoviglie e avviare il ciclo di lavaggio.

Se volete ottenere un effetto più efficace, potete anche strofinare la metà del limone sui piatti prima di caricarli in questo elettrodomestico.

Al termine del lavaggio, non solo i piatti saranno puliti, ma avrete anche pulito e rimosso il calcare dalla lavastoviglie!

Bicarbonato

Infine, vediamo come utilizzare il bicarbonato, il quale ha la capacità di assorbire e neutralizzare i cattivi odori e viene utilizzato spesso anche per eliminare la puzza nel frigorifero.

Vi basterà, quindi, versare una tazza di bicarbonato sul fondo dell’elettrodomestico e avviare il lavaggio.

Non solo vi sarete sbarazzate della puzza di uovo, ma la vostra lavastoviglie sarà anche libera da sporco e calcare!

Pastiglie per Lavastoviglie fai da te

A questo punto, vediamo insieme come realizzare le pastiglie per lavastoviglie fai da te. Ecco un video per voi!

Avvertenze

Sebbene gli ingredienti proposti siano innocui, in caso di stoviglie delicate, accertatevi sempre che non le danneggino.