Come rinfrescare il materasso e togliere le macchie di sudore?

Il momento della giornata in cui maggiormente soffriamo il caldo è sicuramente la notte, in quanto seppure più fresca ci vede agitati nel letto per cercare un po’ di frescura durante il riposo notturno. E così ci giriamo e ci rigiriamo, sudando molto e provocando spesso anche macchie gialle sulla biancheria da letto.

Se le lenzuola e le federe, però, possono essere tolte e cambiate, non è lo stesso per il materasso.

Sebbene l’indomani ci affrettiamo a cambiare le lenzuola zuppe di sudore così da rinfrescare il letto, abbiamo, però, sempre la sensazione che il materasso resti sporco di sudore e poco fresco. Per questo oggi vedremo insieme come rinfrescare i materassi e pulirli dal sudore utilizzando solo ingredienti casalinghi e naturali.

Bicarbonato di sodio

Il primo ingrediente che vi consigliamo è il bicarbonato di sodio, il quale vanta proprietà sbiancanti, sgrassanti e smacchianti. Inoltre, svolge un’azione antibatterica in grado anche di prevenire la formazione di acari.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare 1 cucchiaio di bicarbonato in una ciotola contenente 400 ml d’acqua, mescolare accuratamente e travasare la miscela così ottenuta in un flacone con spray.

Dopodiché, vaporizzatela sul materasso e lasciatelo asciugare preferibilmente all’aperto o con balconi e finestre aperte. In alternativa, potete anche direttamente versare il bicarbonato sul materasso, lasciarlo in posa per mezz’ora prima di rimuoverlo con una spazzola o l’aspirapolvere. Il vostro materasso sarà come nuovo!

Rinfrescante profumato con bicarbonato e olii essenziali

Ecco con una ricetta per preparare una soluzione in grado di rinfrescare, profumare e pulire il vostro materasso, persino se impregnato di sudore.

Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto vi serviranno solo pochi ingredienti:

500 ml di acqua (preferibilmente distillata)

25 gocce di olio essenziale di lavanda o Tea tree

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Mettete due cucchiai di bicarbonato di sodio in una ciotola con l’acqua e versate, poi, le gocce di olio essenziale. Il bicarbonato vi aiuterà a trasportare gli oli essenziali e gli permetterà di mescolarsi con l’acqua in modo che non si separino. Inoltre, il bicarbonato è ottimo contro i cattivi odori e assorbe l’umidità che può causare muffe e funghi. Vi consigliamo l’olio essenziale di lavanda se volete anche un aiuto per conciliare il sonno. Questo olio, infatti, oltre ad essere antisettico, allevia l’ansia, l’agitazione e il nervosismo e aiuta a prendere sonno in caso di insonnia.

Se, invece, volete igienizzare il vostro materasso, allora è consigliabile l’olio di tea tree, il quale ha proprietà antibatteriche e antiodoranti. Ovviamente, è possibile anche combinare i due oli, accertandovi sempre che siano abbinabili e non contrastanti e che il profumo finale sia per voi piacevole.

Mescolate, quindi, tutti gli ingredienti, immergete un panno nella soluzione così ottenuta e passatelo sul materasso. Dopodiché, lasciate asciugare. In alternativa, potete anche versare la soluzione in un flacone spray. Agitate energicamente il flacone per mescolare ulteriormente gli ingredienti e vaporizzatene un po’ sul materasso.

Rimedio anti-acaro

Una volta visto come rinfrescare il materasso, vediamo insieme come eliminare gli acari e prevenire la loro formazione. Innanzitutto, quindi, utilizzate un aspirapolvere, dotato di accessori appositi che ci permettano di risucchiare letteralmente questi piccoli insetti e le loro uova. Dopodiché, cospargete il bicarbonato su tutta la superficie del materasso, senza aver paura di abbondare. Con l’aiuto di una spazzola morbida, poi, distribuite il bicarbonato massaggiando il tessuto. Lasciate agire la polvere di bicarbonato per almeno un paio d’ore.

A questo punto, riprendete l’aspirapolvere ed aspirate su tutta la superficie. Ricordate di ripete l’operazione anche dall’altro lato. Il bicarbonato limiterà in modo efficace la proliferazione batterica e inibirà la produzione delle uova degli acari. Vi consigliamo di ripetere quest’operazione periodicamente così da avere sempre pulito il vostro materasso. Ed è fatta!

Mix fresco

Infine vediamo insieme come fare un mix fresco per il vostro materasso!

Ingredienti

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia

1 cucchiaino di olio essenziale alla lavanda

Unite insieme il sapone di Marsiglia (liquido o sciolto in scaglie a bagnomaria) al bicarbonato di sodio e allungate circa 500 ml d’acqua, poi aggiungete l’olio essenziale e mescolate il tutto. A questo punto versate tutto in un contenitore spray e vaporizzate sul materasso!

Succo di limone

Gli agrumi sono gli ingredienti più indicati da usare in estate! Il loro fresco profumo è molto piacevole da sentire, in particolare durante le giornate particolarmente afose.

Dunque se rinfrescate il materasso con il succo di limone potrete unire l’azione pulente al profumo delicato ed inebriante! Non dovrete far altro che premere e filtrare il succo di 1 limone grande e unirlo ad 1 bicchiere d’acqua. Trasferite tutto in un contenitore spray e vaporizzate abbondantemente sul materasso. Poi lasciate asciugare ed ecco fatto!

Sapone di Marsiglia

Anche il sapone di Marsiglia è un’ottima soluzione se si vuol dare un tocco di freschezza al proprio materasso e dormire sentendo un profumo delicato! Inoltre con il sapone di Marsiglia potrete togliere eventuali macchie o aloni di sudore che si accumulano sul materasso. Per usarlo dovrete sciogliere 1 cucchiaio di scaglie di sapone in 400 ml d’acqua, successivamente immergete una pezza nella soluzione, strizzate e passatela su tutto il materasso strofinando sulle macchie. Risciacquate più volte e lasciate asciugare.

Aceto

Un altro ingrediente molto efficace per rinfrescare il materasso è l’aceto, in grado anche di rimuovere i cattivi odori come la puzza di sudore. Dovrete, quindi, versare un bicchiere di aceto in un secchio contenente acqua, immergere un panno nella soluzione così ottenuta e strizzarlo bene per renderlo umido e non bagnato. Dopodiché, passatelo delicatamente sulla superficie del materasso, fatelo asciugare come già visto prima e…il gioco è fatto!

Succo di limone

Se c’è un ingrediente da dispensa particolarmente noto per la sua capacità di rinfrescare questo è sicuramente il limone, l’agrume dal profumo inebriante in grado di togliere anche i cattivi odori dal bagno!

Versate, quindi, il succo di 1 limone grande e in una ciotola contenente 1 bicchiere d’acqua, dopodiché travasate la miscela così ottenuta in un flacone con spray e vaporizzatela sul materasso.

Infine, lasciate asciugare e…sarà un piacere sentire il profumo di limone nelle notti afose!

Borotalco

Per quanto vi possa sembrare strambo, il borotalco non è solo la polverina lenitiva sulla pelle irritata dei bambini, ma anche un prodotto in grado di assorbire le macchie e rinfrescare e profumare i tessuti.

Per questo, possiamo utilizzarlo per rinfrescare il nostro materasso ma anche per assorbire il grasso che si deposita sui cuscini!

Dovrete, quindi, cospargere il materasso con il borotalco, fare agire per un po’ e passare, poi, una spazzola per rimuovere tutta la polvere in eccesso.

Oli essenziali

Non potevano di certo mancare gli oli essenziali al nostro appello per rendere il materasso profumato e freschissimo! Vi consiglio olio essenziale all’eucalipto o alla menta che sono proprio in piena linea con gli odori estivi. Dovrete sciogliere 1 cucchiaino di prodotto in 300 ml d’acqua, poi versate tutto in un contenitore spray e vaporizzate su tutto il materasso. Vedrete che fantastico odore!

Trucchetti anti-macchie

Se ne volete approfittare per rimuovere anche qualche macchia presente sul vostro materasso così da proseguire con una pulizia profonda, allora ecco alcuni trucchetti per le macchie più comuni.

Macchie gialle sul materasso

Innanzitutto, partiamo dalle macchie gialle, talvolta di sudore, che solitamente ritroviamo sui nostri materassi. Iniziate, quindi, con il versare il sale sulla macchia. Dopodiché, spruzzate dell’aceto fino a formare delle bollicine.

Lasciate agire per circa 10 minuti, dopodiché, spargete il bicarbonato in maniera uniforme sul materasso e iniziate a strofinare con un panno e acqua calda. La macchia sarà solo un brutto ricordo!

Macchie di sangue sul materasso

In caso di macchie di sangue, mescolate in una tazzina un po’ di acqua ossigenata con sapone di Marsiglia e sale da cucina.

Create, quindi, una sorta di pasta e versatela sul materasso. Poi, lasciate agire fino a farla asciugare. Infine, grattate via il residuo e tamponate con uno straccio bianco imbevuto di acqua ossigenata.

Vi raccomandiamo di procedere sempre con movimenti che vanno dall’esterno al centro della macchia quando maneggiate l’acqua ossigenata.

Macchie di urina sul materasso

Se, invece, il vostro materasso dovesse presentare delle macchie di urina, allora questo è il rimedio che fa per voi! Prendete uno straccio e immergetelo in una soluzione di acqua e sapone di Marsiglia.

Tamponatelo, quindi, sulla macchia più volte. Dopodiché, passate sulla macchia un altro straccio inumidito, invece, con acqua e acqua ossigenata e tamponate. Provate il procedimento più volte fino a quando non vedete la macchia sbiadire.

Macchie di bevande o cibo sul materasso

Infine, se ci sono macchie di bevande o di cibo, utilizzate una miscela di mezzo bicchiere di aceto e tre cucchiai di succo di limone.

Mescolate gli ingredienti e versate la miscela sulla macchia. Strofinate delicatamente sulla macchia con un panno di microfibra. Il vostro materasso sarà come nuovo!