Puzza d’uovo sui piatti dopo la lavastoviglie: come ho finalmente risolto il problema

Quando si tratta di utilizzare qualche elettrodomestico, l’errore è sempre dietro l’angolo. Ti è mai capitato di aprire la lavastoviglie e essere accolta da un’odore sgradevole, simile a quello di uovo marcio?

Sì, lo so, è frustrante. Soprattutto quando ti aspetti di trovare i tuoi piatti puliti e pronti per un nuovo uso. Anche io ho vissuto questo problema e, credimi, non è stato piacevole. Proprio per questo ho cercato e finalmente trovato delle soluzioni efficaci che desidero condividere con te.

Sono partita proprio dalla lavastoviglie

Come prima cosa, ho compreso che era fondamentale affrontare il problema dalla radice: la pulizia della lavastoviglie stessa. Per cercare di evitare il problema in futuro, ho sentito la necessità di pulirla in ogni angolo possibile e ti spiego come ho fatto.

Ho pulito gli angoli con sapone di Marsiglia

Ho iniziato svuotando completamente la lavastoviglie (ripiani compresi) per accedere a tutti gli angoli nascosti. Armata di sapone di Marsiglia, ho strofinato ogni interstizio, rimuovendo accumuli di grasso e residui di cibo che potrebbero aver contribuito agli odori sgradevoli.

Ovviamente, tutto ciò ha generato un po’ di schiuma. Se lo proverai anche tu, armati di pazienza e riuscirai a dare una bella sgrassata. In questo video ti mostro tutta, ma proprio tutta, la pulizia della Lavastoviglie:

Ho terminato la Pulizia con un lavaggio a vuoto

Dopo aver pulito manualmente, la mia Pulizia della lavastoviglie non è finita lì. Volevo dare un tocco finale, per questo ho posto due cucchiai di acido citrico nel cassetto del detergente e ho avviato un ciclo a vuoto.

L’acido citrico ha giocato un ruolo cruciale nel rimuovere il calcare e neutralizzare gli odori indesiderati. Magari avrai sentito parlare della soluzione tutto fare, con 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua. A volte uso quella, oppure la si può mettere anche in lavatrice.

Come ho risolto il problema del cattivo odore

Dopo aver pulito la lavastoviglie, ho iniziato ad adottare una serie di piccole accortezze. Ad esempio, un cambiamento nella mia routine è stato quello di non procrastinare nel caricare la lavastoviglie.

Ho capito che lasciare i piatti sporchi troppo a lungo favoriva la formazione di cattivi odori, quindi ho iniziato a caricare la macchina più frequentemente.

Ho cambiato tipologia di lavaggio

Se anche tu, come me, prediligi i cicli brevi per risparmiare tempo, ti consiglio di rivedere questa scelta.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Con il tempo scoperto che i lavaggi più lunghi sono più efficaci, eliminando meglio i residui di cibo e prevenendo la formazione di odori. Tra l’altro si pensa che i lavaggi brevi consumino meno energia, invece è proprio il contrario. Tra l’altro un lavaggio breve non asciuga bene le stoviglie e mi ritrovavo sempre con le orribili macchie d’acqua.

Ho usato l’aceto di alcol come brillantante

Infine, ciò che mi ha aiutato ad eliminare per sempre il problema della puzza d’uovo in lavastoviglie è stato un trucco super casalingo: sostituire il brillantante classico con aceto di alcol. Incredibilmente, non solo i piatti sono rimasti splendenti, ma l’aceto ha contribuito enormemente a mantener pulita e fresca la lavastoviglie. Basta riempire lo scomparto del brillantante e il gioco è fatto!

Seguendo questi semplici passaggi, il problema della puzza d’uovo sui piatti è diventato un lontano ricordo per me. Spero vivamente che questi suggerimenti possano aiutarti tanto quanto hanno aiutato me. Ricorda, a volte sono le piccole modifiche a fare la grande differenza.