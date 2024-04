Trucchi naturali in cucina che per me funzionano davvero

Per me pulire la cucina è sempre stata un’enorme fatica, fin da quando ero ragazzina e aiutavo mia madre nelle faccende domestiche. Forse perché era molto grande e i mobili estremamente delicati.

Poi con il tempo ho imparato che usare alcuni trucchi naturali e casalinghi potevano aiutare sia me che lei a risolvere un sacco di piccoli problemi quotidiani. Oggi ho pensato di raccogliere per voi quelli che preferisco. Vediamoli insieme!

Trucco 1: Aceto di Alcol per l’acciaio

Il primo trucco che ho adottato, e che ad oggi uso costantemente, riguarda la cura dell’acciaio della mia cucina. Ormai non uso quasi più detersivi commerciali, perché un semplice goccio di aceto di alcol su un panno morbido può fare veramente la differenza. Ecco i passaggi che seguo:

Prendo un panno morbido, preferibilmente in microfibra, e lo inumidisco leggermente con aceto di alcol .

. Passo il panno con delicatezza, ma con movimenti circolari decisi, su tutte le superfici in acciaio: dalla cappa, al piano cottura fino al lavello .

. Risciacquo con un panno pulito, poi passo subito uno straccio asciutto di cotone per asciugare.

Il risultato? Superfici in acciaio pulitissime e incredibilmente lucide! L’aceto ha tranquillamente sostituito per me il classico detersivo anticalcare.

Trucco 2: Aceto di vino o di alcol per l’interno dei mobili

Quando l’occasione lo richiede, e quando si le temperature iniziano ad alzarsi, sento la necessità di pulire più spesso l’interno dei mobili in cucina.

E la prevenzione degli insetti in cucina è fondamentale per me e ho scoperto che una soluzione di acqua e aceto è eccellente non solo per pulire ma anche per tenere lontani gli ospiti indesiderati, come le classiche farfalline della farina. La preparazione è molto semplice:

Mescolo in una piccola ciotola quantità uguali di acqua e aceto di vino bianco .

. Inumidisco un panno in questa miscela e lo passo con cura su tutte le superfici interne dei mobili, insistendo soprattutto negli angoli e nelle fessure.

Visto che la soluzione è “diluita”, non risciacquo, ma asciugo semplicemente. L’odore dell’aceto svanisce in poco tempo, ma mi aiuta a tenere lontano tutti gli insetti che di solito troviamo spiacevolmente nei mobili della cucina.

Ps. Se avete l’interno del frigorifero da pulire, questa stessa soluzione sarà ottima per sgrassare i ripiani e deodorarlo:

Trucco 3: Bicchiere anti-odori

Lo so… sto parlando solo dell’aceto! Perdonatemi, ma la sua versatilità è tale che può essere usato in tanti modi diversi.

È un vero e proprio alleato in cucina e non solo per pulire! Infatti, un semplice bicchiere di aceto posizionato sotto la cappa o nel frigorifero aiuta ad assorbire tutti quei cattivi odori che a volte tendono ad accumularsi. Solitamente lascio il bicchiere in posizione per qualche giorno e poi lo sostituisco: è sorprendente quanto odore riesca ad assorbire.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Trucco 4: Pane nel forno

Quando dobbiamo pulire il forno, sappiamo che ci vogliono olio di gomito e pazienza, per non parlare dei rimedi da usare per sgrassarlo a fondo!

Ma dopo averlo pulito e risciacquato, sento il bisogno di eliminare quel persistente odore di detersivo (naturale o industriale che sia).

Ho trovato un rimedio efficace in una semplice fetta di pane, me l’ha insegnato mia mamma. Accendo il forno a basse temperature per una mezz’ora, lasciando una fetta di pane nel ripiano al centro, in modo che non si bruci.

Il pane sembra assorbire qualsiasi residuo odoroso, lasciando il forno pronto per il prossimo utilizzo.

Trucco 5: Uso l’alloro… per tutto!

E come poteva mancare nella mia cucina l’alloro? Se è da sempre che lo utilizziamo per arricchire sapori e odori delle nostre ricette, da quando lo utilizzo in modo alternativo non torno più indietro!

Lo metto nel pentolino per profumare la cucina dopo aver cucinato

Una delle pratiche più piacevoli che ho adottato è quella di utilizzare l’alloro per profumare la casa. Basta mettere 3-4 di foglie in un pentolino con acqua, aggiungere eventualmente delle bucce di limone se disponibili, e lasciare sobbollire per qualche minuto.

L’aroma che si diffonde è rinfrescante e invita al relax, perfetto dopo una lunga sessione di cucina. E, se amate le bevande calde, questo metodo vi regalerà anche una deliziosa tisana canarino.

Lo metto nei mobili per non avere insetti

L’alloro è anche un formidabile repellente naturale contro insetti come farfalline e pesciolini d’argento. Bastano un paio di foglie nei punti strategici dei mobili o nei cassetti per tenere lontani questi fastidiosi insetti. Oltre all’efficacia, apprezzerete sicuramente anche il profumo leggero e gradevole che lasciano.

Questi sono solo alcuni dei miei trucchi preferiti per mantenere la cucina pulita, profumata e libera da insetti in modo del tutto naturale. La bellezza di questi metodi sta nella loro semplicità e nell’uso di ingredienti che spesso abbiamo già in casa. Spero che possiate trovarli utili!