A Casa col Sorriso – Giorno 32

Eccoci verso la fine di questa settimana, con il nostro programma A Casa col Sorriso.

Oggi è Venerdì Santo, siamo a preparativi per Pasqua.. Ma come possiamo prenderci cura di noi stesse con i rimedi naturali e consigli di bellezza?

Scopriamolo insieme!

Ore 14:00 Sole dal balcone

Le belle giornate sono arrivate.. e con loro anche il sole!

Anche se è necessario restare a casa, possiamo comunque godere delle innumerevoli virtù del sole, abbronzandoci dal nostro balcone!

Importantissimo mettere sempre una crema con fattore di protezione solare (SPF) che possiamo acquistare o (se avete dimestichezza) farla in casa.

Anche le ore giuste sono importanti, sempre meglio evitare l’arco della giornata in cui il sole può far più male (dalle 12:00 alle 15:00).

Per preparare al meglio la pelle, nei giorni precedenti facciamo uno scrub, se vi piace con lo zucchero di canna. Verranno rimosse le cellule morte e l’abbronzatura sarà più omogenea.

Ore 17:00 Olio di oliva alleato di bellezza

Sapevate che il vostro migliore alleato di bellezza si trova nella vostra dispensa?

Ebbene sì! Stiamo parlando dell’olio di oliva, ricco di vitamina E e sostanze antiossidanti, utili a contrastare l’azione dei radicali liberi. Ancor meglio è utilizzare l’olio extravergine di oliva, più pregiato.

Possiamo fare uno scrub rivitalizzante, un impacco ristrutturante per i capelli.. Vi sorprenderanno tutti gli usi cosmetici dell’olio di oliva!

Ore 21:00 Capelli e Luna

Ovviamente, a meno che non siate parrucchiere, dovremmo aspettare la fine di questa quarantena per un restyling come si deve!

Se i capelli saranno troppo rovinati, può essere necessario tagliarli ed è molto noto un metodo un po’ bizzarro ma che sembra molto efficace per far crescere i cappelli più velocemente e più forti.

Stiamo parlando del modo in cui le fasi lunari sembrano influenzare i nostri capelli.

Infatti, secondo tali credenze, è ottimo tagliare o lavare i capelli in fase di luna crescente, ancor di più se la Luna è piena!

N.B. Si sconsiglia di utilizzare i prodotti menzionati se allergici o ipersensibili a una o più componenti. Consultare il medico se in gravidanza o allattamento.

A domani!