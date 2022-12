Non c’è dubbio che avere un bucato profumato è l’obiettivo che ci si pone durante tutte le stagioni, anche quella invernale che pone qualche ostacolo agli nostri lavaggi!

Ciò accade in particolare con gli asciugamani i quali tendono ad avere sempre uno strano odore di umidità, specie quando si lasciano asciugare in casa.

A tal proposito oggi vedremo insieme come avere asciugamani sempre profumati anche dopo il lavaggio!

Come farli asciugare

Se volete degli asciugamani perfetti, la cosa più importante da fare dopo il lavaggio è lasciarli asciugare per bene.

Innanzitutto, come ci hanno insegnato le nostre Nonne, dovrete scuoterli prima di metterli sullo stendino, in modo da mandare via l’eccesso d’acqua che si è accumulato tra le fibre.

Stendeteli uno ben distanziato dall’altro e mai con estremità sovrapposte tra loro, altrimenti rischierete di avvertire quella terribile puzza di chiuso.

Nel caso in cui li stendete all’interno della casa, poneteli in una stanza arieggiata e preferibilmente con una fonte di calore accesa.

Questo aiuterà a velocizzare l’asciugature e a non lasciare la sensazione di umidità.

Per evitare l’umidità

L’abbiamo già accennata più volte proprio perché è uno dei nemici da affrontare durante i mesi più freddi.

L’umidità, infatti, è la prima responsabile della puzza sugli asciugamani anche e soprattutto dopo il lavaggio, quindi vediamo come ridurla.

Quando stendete gli asciugamani all’esterno, il passaggio d’aria funge già da deumidificatore, quindi non ci sarà bisogno di particolari rimedi.

Il problema sorge quando si stendono in casa: se avete il deumidificatore elettronico, allora azionatelo e mettetelo nella stanza dove mettete gli asciugamani.

Nel caso in cui non l’abbiate, potete semplicemente mettere una ciotola piena di sale grossa o piena di riso ai piedi dello stendino così che possano assorbire per bene l’umidità esterna.

Sacchetto profumato

Una volta asciutti, vediamo in che modo si possono mantenere sempre profumati i nostri cari asciugamani!

La prima soluzione che vi suggerisco è mettere un sacchetto profumato nel mobile in cui riponete gli asciugamani, così da spargere un buon odore.

Dovranno essere sacchetti traspiranti a maglie larghe e all’interno inserite foglie d’alloro, bucce d’agrumi essiccate, ovatta con gocce di oli essenziali e quant’altro.

Quando li prenderete saranno sempre profumatissimi!

Scaglie di sapone

Oltre ad un sacchetto profumato, anche le scaglie di sapone rappresentano un validissimo aiuto per mantenere gli asciugamani sempre profumati!

In particolare le scaglie di sapone di Marsiglia, usate anche in lavatrice, hanno la capacità di lasciare l’odore per tanto tempo.

Potete spargerle direttamente all’interno di cassetti o mobili in cui riponete gli asciugamani. In alternativa mettetele sempre nel sacchetto.

Un trucco semplice, veloce, ma molto efficace!

Bicarbonato di sodio

Vi starete chiedendo come mai il bicarbonato di sodio si trova tra i rimedi per profumare se in realtà è inodore.

Ebbene, questo consiglio vale doppio! Infatti il bicarbonato riesce ad assorbire per bene tutta l’umidità circostante e sarà un enorme alleato nel mobile per non far puzzare gli asciugamani.

Quindi mettete una ciotolina piena di prodotto nel mobile oppure spargetelo direttamente sul fondo.

Un’altra soluzione che potete adottare è metterne 1 misurino in lavatrice quando lavate gli asciugamani ed ecco che saranno perfetti e privi di odori!

Oli essenziali in lavatrice

Nessuno può rinunciare ad avere un buon profumo sui tessuti, specie se parliamo di asciugamani.

Per dare loro la fragranza che preferite usate degli oli essenziali! In che modo? Insieme ad un ammorbidente naturale, scopriamo come prepararlo.

Sciogliete 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e aggiungete 10 gocce di un olio a vostra scelta. Quando lavate gli asciugamani inserite 100 ml di prodotto nella vaschetta apposita ed ecco fatto!

Avvertenze

Leggete sempre le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette.