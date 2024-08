Come far tornare lucido il lavello ormai opaco?

Quando sto per finire la pulizia della mia cucina, l’ultimo spazio che lascio in sospeso è il lavello in acciaio (perché c’è sempre qualche motivo per cui si bagna!) Ma quando riesce ad essere bello lucido, è lì che la cucina sembra risplendere. Un lavello è sempre fondamentale in cucina ed è usato e “stressato” ogni giorno, per questo non capita raramente di vederlo opaco.

Le macchie d’acqua, il calcare e il tempo che passa spengono il colore del suo materiale originale rendendolo meno lucido. A causa del contatto continuo con l’acqua, non è facile avere il lavello sempre lucido e brillante, in quanto spesso ci ritroviamo macchie o aloni per niente belli da vedere!

Poiché sono macchie di calcare, si presentano con un alone di colore bianco e tendono ad opacizzare la superficie del lavandino fino a fargli perdere tutta la sua bellezza! Vediamo quindi come pulire il lavello d’acciaio e averlo sempre lucente!

Cosa opacizza il lavello

Il mio lavello ha visto di tutto: resti di caffè che non ho sciacquato via subito, acqua dura che si è asciugata lasciando depositi calcarei, e l’uso frequente di detersivi aggressivi. Riconosco che non sempre ho prestato la dovuta attenzione, ma è anche vero che la vita di tutti i giorni non lascia molto tempo per le pulizie approfondite, vero?

Alla fine sono arrivata a una conclusione. Questa opacità è dovuta sia all’acqua molto dura che ho a casa e sia all’accumulo di grasso che inevitabilmente si “attacca” su tutta la superficie in acciaio del lavello.

Aceto bianco

Innanzitutto, l’aceto bianco, noto proprio per le sue proprietà pulenti e lucidanti. Vi basterà, quindi, versare un cucchiaio di aceto su un panno morbido in microfibra e passarlo, poi, direttamente sul lavello da pulire. Dopodiché, risciacquate con acqua tiepida e asciugate accuratamente con un panno in microfibra morbido, effettuando dei movimenti circolari come se steste pulendo i vetri: il vostro lavello sarà così lucido da potervi specchiare!

Bicarbonato

In caso di sporco ostinato, anche il bicarbonato è un ottimo rimedio naturale che vi aiuterà ad eliminare anche il calcare! Potete lavare il lavello in due modi, il primo è mettere un cucchiaio di bicarbonato direttamente su una spugnetta non abrasiva imbevuta d’acqua e poi passarla sul lavello. In alternativa, invece, create una pasta con bicarbonato e acqua (dovrete ottenere un composto dalla consistenza simile a quella di un gel) e mettetela sulla spugnetta. Dopo aver lavato, sciacquate e asciugate bene!

Sapone di Marsiglia

Non poteva mancare il nostro amato ingrediente delicato e dal buon profumo! Il sapone di Marsiglia, infatti, viene scelto molto spesso per pulire l’acciaio. Magari potete usarlo nel caso in cui volete avere la massima accortezza, senza rinunciare a sgrassare per bene. Vi consiglio di far sciogliere un cucchiaio di sapone di Marsiglia a scaglie o liquido sulla spugnetta e passarla su tutto il lavello. Per rafforzare l’azione sgrassante, potete unire anche un cucchiaio di bicarbonato al sapone e vedrete che il lavello tornerà come nuovo!

Olio di oliva

L’olio di oliva, oltre ad insaporire i piatti ed essere un buon alleato in cucina, può essere utilizzato anche nella pulizia domestica ecologica, grazie alle sue proprietà idratanti, nutrienti e lucidanti naturali. Non a caso, infatti, è un must per lucidare le porte di legno! Per l’utilizzo, dovrete, quindi, versare un cucchiaio di olio di oliva su un panno in microfibra morbido e passarlo, poi, sul lavello in acciaio più volte, effettuando movimenti circolari. Dopodiché, lasciate agire per un po’e, infine, passate un panno morbido imbevuto di aceto bianco così da rimuovere eventuali tracce di olio e asciugate accuratamente con un panno pulito.

Dovrete semplicemente bagnare qualche batuffolo di ovatta o qualche disco di cotone con olio d’oliva e spargerlo per tutto il lavello, con particolare attenzione alla fontana! Non esagerate, ovviamente, con le dosi, lo strato d’olio dovrà essere leggero, altrimenti resterà oleoso e sortirà l’effetto contrario colando dappertutto!

Alcol denaturato

Sebbene non sia propriamente naturale, l’alcol denaturato ha comunque un approccio ecologico e può essere, quindi, utilizzato per lucidare il nostro lavello. Le sue proprietà lucidanti, inoltre, lo rendono anche efficace e utile per pulire a fondo i vetri e rimuovere tutti gli aloni! Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è versare un cucchiaio di alcol etilico direttamente sul lavello e strofinare delicatamente con un panno morbido in microfibra. Dopodiché, asciugate accuratamente e il gioco è fatto: il vostro lavello vi sembrerà brillante come non mai!

Acido citrico

Un altro ingrediente molto efficace è l’acido citrico, un’alternativa più ecologica dell’aceto, pur vantando le stesse proprietà. Tutto ciò che dovrete fare è sciogliere, quindi, 150 gr di acido citrico in 1 litro d’acqua demineralizzata e travasare, poi, il tutto in un flacone spray. A questo punto, vaporizzate la miscela così ottenuta sull’acciaio e lasciate agire per qualche minuto. Infine, passate un panno in microfibra per asciugare ed effettuate dei movimenti circolari come se steste pulendo i vetri: il vostro acciaio sarà come nuovo!

Come se non bastasse, l’acido citrico è un anticalcare naturale e, perciò, è una manna dal cielo soprattutto per l’acciaio dei rubinetti, continuamente esposti all’acqua e, quindi, tendenti al calcare! Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per togliere i depositi di calcare dagli elettrodomestici!

Sapone giallo

Probabilmente siete più abituate a sentir parlare del sapone di Marsiglia, eppure esiste un altro sapone neutro, altrettanto efficace, in grado di lucidare l’acciaio in maniera facile e veloce. Di cosa stiamo parlando? Del sapone giallo! Per l’utilizzo, vi consigliamo di versare 500 ml di acqua in una pentola, aggiungere 1 panetto di sapone molle di 500 grammi al suo interno e portare il tutto a un leggero bollore.

Quando tutto si sarà sciolto, spegnete il fuoco, coprite la pentola con un coperchio e lasciate raffreddare un po’. A questo punto, non vi resta che trasferire il composto così ottenuto in un flacone spray e vaporizzarlo sulle vostre superfici di acciaio. Dopodiché, passate un panno e risciacquate: non ne farete più a meno!

Un altro metodo è prendere una pallina di sapone giallo (se non avete mai creato le palline, potete trovare qui il procedimento) e spalmarla su una spugnetta. Attenzione però a non farla assorbire completamente! A questo punto non vi resta che risciacquare per bene. Dal momento che l’olio contenuto nel sapone è idrorepellente, dovrete sciacquare più volte.

Farina

Per quanto possa sembrare un rimedio piuttosto strambo, sembra proprio che sia efficace per lucidare il lavello in maniera facile e veloce. Di cosa parliamo? Della farina, la cui proprietà assorbente e leggermente abrasiva è una manna dal cielo in caso di macchie e aloni. Prima di utilizzare questo rimedio, quindi, asciugate perfettamente il lavello dopo averlo pulito, in modo che l’accumulo dell’acqua non renda la farina appiccicosa e difficile da rimuovere. Poi, versate un cucchiaio di farina (o di più in base alla grandezza della superficie da pulire) sul lavello e strofinate con un tovagliolo di carta o un panno morbido.

A questo punto, rimuovete la farina in eccesso con uno straccio in modo da non farla finire negli scarichi e da non intasare, quindi, i tubi. Infine, risciacquate con acqua calda e il vostro lavello sarà subito brillante! Bisogna essere attente a non lasciare che la farina si depositi negli scarichi o nelle fessure del vostro lavello.

Limone

Oltre, infatti, a svolgere un’azione pulente, sgrassante, smacchiante, è anche in grado di lucidare le superfici in acciaio, in quanto è considerato un brillantante naturale. Non a caso, infatti, viene utilizzato anche per rendere brillanti i bicchieri che presentano aloni! Aggiungete, quindi, succo di due limoni in un litro di acqua, dopodiché, immergete un panno morbido all’interno della soluzione così ottenuta. A questo punto, passatelo sull’acciaio e, infine, asciugate accuratamente con un panno asciutto e morbido: vi potrete specchiare nel vostro acciaio!

Per potenziare il potere lucidante e pulente di questo rimedio, poi, potete anche intingere leggermente la spugnetta di limone nel sale fino a creare un sottile strato bianco, aspettare un po’ di tempo affinché il sale si ammorbidisca, e passarlo, poi, sulla superficie. N.B Vi consigliamo di utilizzare il sale fino ed evitare quello grosso perché potrebbe essere molto abrasivo e potrebbe graffiare le superfici. Inoltre, è consigliabile scuotere sempre la spugna prima dell’utilizzo così da rimuovere il sale in eccesso.

Aceto e limone insieme

Lo dirò ogni volta che potrò: aceto e limone sono gli ingredienti migliori in assoluto per pulire l’acciaio! Essendo entrambi a base acida, risultano perfetti per eliminare lo sporco e in questo caso anche il calcare il quale sulle superfici in acciaio si vede notevolmente. Vedremo insieme che un composto formato da questi due ingredienti, non vi deluderà!

Vi basta prendere un contenitore spray o una bottiglia piccola e riempirla d’aceto bianco d’alcol o aceto di vino, aggiungete poi il succo di un limone, agitate e mescolate per bene. Per un profumo inebriante, c’è chi sceglie l’aceto di mele! Spruzzate il composto su tutto l’acciaio o versatelo direttamente sulla spugnetta e iniziate il lavaggio, dopodiché asciugate con acqua tiepida più volte fino ad averlo asciutto.

Detersivo Lucida acciaio fai da te

Infine, vediamo come realizzare un lucida-acciaio fai da te, in grado di lucidare il vostro acciaio come se fosse uno di quei prodotti disponibili in commercio! Immergete, quindi, un panno nell’olio di oliva e strofinate la superficie di acciaio con il panno, effettuando movimenti circolari.

Lasciate agire per qualche minuto, dopodiché, immergete un panno in una miscela composta da 500 ml di acqua, metà tazzina di aceto e un cucchiaino di sapone di Marsiglia e passatelo sulla superficie di acciaio, strofinando delicatamente. Come ultimo step, dovrete semplicemente passare un panno pulito imbevuto di acqua tiepida e asciugare il tutto accuratamente con un panno pulito o con della carta assorbente.

Questo rimedio vi permetterà non solo di lucidare l’acciaio ma anche di pulirlo a fondo grazie alle proprietà sgrassanti e pulenti dell’aceto. Potete utilizzarlo, in particolare, per lucidare e pulire l’acciaio dell’angolo cottura!

Come lucidare il lavello in 3 semplici passaggi

Ecco il metodo che ho usato per lucidare il lavello della cucina, che include l’utilizzo di 3 rimedi ecologici e che facilmente troverete in casa.

Step 1: Sgrassa con il sapone Molle

Ho sempre amato il sapone molle potassico per le sue mille virtù: ecologico, efficace contro l’unto e delicato sulle superfici.

Del panetto che hai in casa, prendine un pezzetto e fallo aderire a una spugnetta umida. Dopodiché strofina la spugna su tutto il lavello, insistendo sul fondo. Dopo aver insaponato per bene, risciacqua e asciuga.

Step 2: Fai uno scrub con il bicarbonato

Successivamente, distribuisco un po’ di bicarbonato direttamente sulla superficie del lavello. Poi, con una spugna, strofino delicatamente. L’azione abrasiva (ma delicata) del bicarbonato unita a un po’ di olio di gomito ci aiuterà ad assorbire il grasso dal lavello in modo efficace.

Step 3: Lucido con aceto di alcol

Per garantire un lavello lucidissimo e come nuovo, avrete bisogno di usare un rimedio che aiuta ad eliminare facilmente il calcare.

Quello che preferisco usare io è l’aceto di alcol. Prendo un panno morbido imbevuto in un goccino di aceto, poi lo passo su tutta la superficie per una lucidatura finale che lascia il lavello incredibilmente brillante.

In realtà, potreste usare l’aceto che preferite o che avete in casa, come quello di vino. Ma, a mio parere, l’aceto di alcol è il migliore ed ha un odore anche meno forte, quindi più “sopportabile”, per intenderci.

Step finale: asciuga uno straccio di cotone

Vi è mai capitato che le vostre mamme, quando un lenzuolo si rovina o si straccia, lo riutilizzavano e lo tagliavano per creare degli stracci di cotone per pulire? Anche io faccio così e mi trovo benissimo, soprattutto per i vetri.

E come step finale che mi aiuta sempre, passo energicamente questo straccetto in modo da asciugare completamente.. Ecco che il lavello è come nuovo!

Come evitare che il lavello si macchi di nuovo?

Prima di lasciarvi alle vostre pulizie, voglio condividere qualche consiglio per mantenere il lavello impeccabile a lungo:

Asciugate sempre il lavello dopo l’uso per prevenire le macchie di calcare.

dopo l’uso per prevenire le macchie di calcare. Adottate l’abitudine di pulirlo con il metodo che vi ho dato almeno una volta a settimana , oppure quando lo ritenete opportuno.

, oppure quando lo ritenete opportuno. Evitate detersivi chimici aggressivi che possono danneggiare la superficie del vostro lavello.

Le soluzioni naturali che vi ho proposto sono semplici da seguire e incredibilmente efficaci. Ricordate, mantenere il lavello luminoso non è solo una questione estetica, ma è anche un piccolo gesto di cura verso la nostra casa.