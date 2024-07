Come fare se gli asciugamani puzzano di umido dopo il lavaggio in lavatrice?

La sensazione di prendere un asciugamano fresco dalla lavatrice dovrebbe essere una delle cose più soddisfacenti quando si fa il bucato. Qualche volta, però, potrai accorgerti che il tuo asciugamano ha un odore di chiuso o di umido. Ciò è causato da un serie di ragioni che vanno dalla modalità di lavaggio all’elettrodomestico in sé.

La pulizia della lavatrice, infatti può svolgere un ruolo fondamentale e forniremo consigli pratici su come evitare che gli asciugamani puzzino di chiuso anche dopo la lavatrice con pochi e semplici accorgimenti!

Se pensate che sia assurdo credere che ci siano dei tessuti che danno più problemi rispetto ad altri, allora non avete mai avuto problemi con gli asciugamani! Spesso e volentieri, infatti, succede che se anche è stato predisposto un lavaggio perfetto, questi escono con cattivi odori dati principalmente dall’umidità.

E non è una cosa che capita solo in inverno. Anche in estate quando le temperature sono più miti ma non è possibile lasciarli asciugare bene al sole, l’umidità finisce per impregnare le sue fibre e rilasciare un odore sgradevole di stantio.

Le cause possono essere tante e sicuramente qualcosa è andato storto, ma vediamo ora insieme cosa fare in casi del genere!

Puzza per troppo tempo nel Cestello chiuso

Una regola assoluta che tutti dovremmo adottare quando laviamo gli asciugamani è non attendere troppo tempo prima di stenderli! Purtroppo è un’abitudine molto comune lasciare che il bucato marcisca all’interno del cestello anche per un giorno intero: niente di più sbagliato. Le lavatrici moderne permettono di programmare l’orario di inizio del ciclo di lavaggio, per cui impostate un’ora in cui sapete che dopo potete stenderli tranquillamente. Lasciare chiuso lo sportello con gli asciugamani ammassati provoca cattivi odori che non andranno via nemmeno in un secondo momento.

Questo è uno dei fattori principali che può favorire la formazione di muffa e cattivi odori, la soluzione? Rimuovi immediatamente gli asciugamani al termine del lavaggio e stendili o riponili in modo adeguato. Se sai di non avere abbastanza tempo, ricorda che sulle lavatrici più moderne è possibile programmare l’orario di inizio del lavaggio, in modo da impostarlo quando sai di poter togliere gli asciugamani.

Puzza per carico eccessivo

Un carico eccessivo nella lavatrice può impedire un corretto flusso d’acqua e detergenti, lasciando parte della biancheria non lavata a fondo.

Assicurati, dunque, di non sovraccaricare la lavatrice, lasciando spazio sufficiente affinché l’acqua possa circolare liberamente tra gli asciugamani.

La cosa migliore, se vogliamo approfondire quest’aspetto, sarebbe dedicare un lavaggio esclusivo agli asciugamani, così che altri tessuti non si strofinino tra di loro e le fibre restino intatte.

Puzza per troppo o poco Detersivo

L’uso scorretto del detersivo rappresenta un’altra grande causa della puzza di chiuso sugli asciugamani dopo la lavatrice. Noi tutte amiamo avere capi e asciugamani profumati, perciò abusiamo del detersivo pur di raggiungere questo obiettivo. In realtà, però, la quantità eccessiva di detersivo tende a far puzzare i vostri asciugamani.

La lavatrice, infatti, non sempre riesce a “rimuovere” il troppo detersivo e questo finisce per impregnarsi nelle fibre dei vostri asciugamani causando, così, i cattivi odori. Vi consigliamo, quindi, di utilizzare la giusta quantità di detersivo e di non eccedere.

Da una parte, l’eccesso di detersivo può lasciare residui che si accumulano nel tempo che l’acqua non riesce a smaltire perché fanno anche indurire il tessuto. D’altra parte, invece, una quantità insufficiente potrebbe non pulire completamente gli asciugamani, lasciandoli pieni dell’umidità precedentemente accumulata. Utilizza la quantità di detersivo raccomandata e, se possibile, opta per prodotti dalla composizione ecologica e naturale. Una buona strada per sapere quanto detersivo è consultare le etichette di lavaggio.

Lo stesso discorso vale anche per l’ammorbidente: anche se lo amiamo perché sembra dare il tocco finale di profumo ai nostri capi, infatti, in realtà l’ammorbidente non solo è molto inquinante ma sembra anche causare cattivi odori. Questo, infatti, si impregna nelle fibre degli asciugamani e li rende incapaci di assorbire.

Puzza perché la lavatrice è sporca

Ti ho già menzionato dell’importanza di una buona e corretta pulizia della lavatrice, la quale gioca un ruolo importantissimo per non incorrere a problemi come la puzza di chiuso degli asciugamani.

Una lavatrice sporca può contaminare ogni carico di biancheria, inclusi gli asciugamani. Periodicamente, effettua una pulizia completa della lavatrice.

Esegui un ciclo di lavaggio a vuoto almeno una volta al mese ad alta temperatura con 500 ml d’aceto bianco d’alcol, mezza tazza di acido citrico o una tazza intera bicarbonato di sodio per eliminare residui e batteri.

Vedrai che nel tempo non avrai nemmeno problemi di calcare o muffa.

Temperatura del lavaggio

Il cattivo odore degli asciugamani potrebbe dipendere anche da un ciclo di lavaggio sbagliato e, in particolare, da temperature sbagliate.

Con le temperature basse del ciclo di lavaggio, infatti, il tubo che conduce l’acqua alla lavatrice potrebbe incrostarsi e limita, così, l’arrivo della giusta quantità di acqua al lavaggio.

Vi consigliamo, quindi, di non avviare un lavaggio a temperature troppo basse o con un ciclo troppo breve.

Scegliete sempre cicli di lavaggio più lunghi che siano in grado di garantire più risciacqui dei vostri asciugamani e a temperature di almeno 40°C.

Giri della Centrifuga

Anche la centrifuga sembra essere tra i motivi principali dei cattivi odori sugli asciugamani o sul bucato in generale, in quanto serve a rimuovere l’acqua in eccesso.

La centrifuga regola la quantità d’acqua che può essere scaricata durante il bucato, maggiori sono i giri impostati, più veloce si asciugheranno gli asciugamani. Per cui lasciare troppa acqua sugli asciugamani potrebbe provocare dei cattivi odori di umidità o di acqua stagnante.

La soluzione più indicata è, quindi, regolare benissimo la centrifuga in base alle necessità e soprattutto consultando le etichette di lavaggio. Gli asciugamani, infatti, potrebbero essere troppo impregnati di acqua e di umidità per poter profumare. Impostate sempre una centrifuga sui 1200 giri. La velocità della centrifuga, infatti, ridurrà i tempi di asciugatura del bucato e fa sì che non ci sia ristagno di acqua negli asciugamani.

Come non far puzzare gli asciugamani in lavatrice?

Ma dopo aver appreso tutti questi accorgimenti, come rimediare alla puzza che ormai è presente sugli asciugamani? Te lo dico subito!

Ecco di seguito alcuni trucchetti per fare in modo che gli asciugamani siano sempre perfetti e che la puzza di chiuso non prenda il sopravvento:

Aria Fresca: dopo il lavaggio, assicurati che gli asciugamani si asciughino completamente all’aria aperta per evitare l’umidità stagnante;

dopo il lavaggio, assicurati che gli asciugamani si asciughino completamente all’aria aperta per evitare l’umidità stagnante; Bicarbonato di Sodio: aggiungi mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio al ciclo di lavaggio per neutralizzare odori e batteri;

aggiungi mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio al ciclo di lavaggio per neutralizzare odori e batteri; Aceto Bianco: svolgi un ciclo di lavaggio a vuoto con mezza tazza di aceto bianco per rimuovere i residui di sapone e mantenere la lavatrice pulita;

svolgi un ciclo di lavaggio a vuoto con mezza tazza di aceto bianco per rimuovere i residui di sapone e mantenere la lavatrice pulita; Asciugatrice: limitane l’uso quando lavi gli asciugamani e prediligi l’aria fresca che manda via l’umidità in modo più efficace;

limitane l’uso quando lavi gli asciugamani e prediligi l’aria fresca che manda via l’umidità in modo più efficace; Lavaggio a Temperature Elevate: ogni tanto, lava gli asciugamani a temperature più elevate per eliminare eventuali batteri e odori sgradevoli.

Bicarbonato di Sodio

Usare il bicarbonato è un’abitudine davvero molto indicata in lavatrice quando si devono lavare gli asciugamani! Il bicarbonato di sodio, infatti, aiuta a neutralizzare i cattivi odori catturandoli e togliendoli non solo dai tessuti, ma anche dai mobili e dalle stanze, per cui è sempre una buona idea! Tutto quello che bisogna fare è semplicemente mettere 1 misurino di bicarbonato all’interno del cestello e vedrete che sarà un plus a cui non riuscirete a rinunciare!

Aceto di alcol

Analogamente al bicarbonato, anche l’aceto d’alcol è un alleato perfetto per togliere via la puzza di umido dagli asciugamani. Inoltre è estremamente usato per il bucato proprio per la sua efficacia contro lo sporco e perché ammorbidisce i panni senza troppi sforzi. Quello che dovrete fare è mettere 1 tazzina d’aceto d’alcol nel cestello, aggiungete anche 1 cucchiaino di olio essenziale per dare un profumo unico e vedrete che fantastico risultato!

Ammorbidente naturale

Preparare un ammorbidente naturale in casa è una soluzione che non risolve soltanto il problema degli asciugamani che puzzano, ma comporta anche un risparmio maggiore ed un inquinamento minore!

Per farlo vi serviranno 150 grammi di acido citrico sciolti in 1 litro d’acqua, versate il composto all’interno di un flacone e poi aggiungete 10 gocce dell’olio essenziale che preferite.

Versate 100 ml di ammorbidente naturale nella vaschetta apposita ed ecco che gli asciugamani saranno perfetti e profumati!

Aceto e bicarbonato

Innanzitutto, vi vogliamo suggerire i due rimedi della nonna più utilizzati da sempre: l’aceto e il bicarbonato! Sia l’aceto che il bicarbonato, infatti, hanno proprietà anti-batteriche e sono molto utili per eliminare i cattivi odori. Aggiungete, quindi, nella vaschetta del detersivo prima un po’ di aceto bianco diluito in una tazza di acqua e avviate il primo lavaggio. A questo punto, eseguite un secondo lavaggio con il bicarbonato che vi aiuterà anche a farli asciugare più rapidamente.

N.B. Sull’utilizzo dell’aceto ci sono dei pareri discordanti. Molti sconsigliano di utilizzarlo soprattutto ad alte temperature, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive nell’ambiente. Come alternativa più ecologica, si può utilizzare l’acido citrico.

Succo di limone

Un altro rimedio molto naturale per profumare i vostri asciugamani durante il lavaggio consiste nell’aggiungere il succo di limone, noto per le proprietà sgrassanti e antibatteriche. Vi basterà, infatti, mescolare in 1 litro d’acqua mezza tazza di succo limone e avviare, poi, il lavaggio desiderato.

Oli essenziali

Gli oli essenziali vantano numerose proprietà, oltre a rilasciare profumi sempre molto piacevoli. Potete, quindi, aggiungere alcune 10 gocce di olio essenziale che più preferite in un litro di acqua in cui sono stati disciolti anche 10 grammi di sale e versare il tutto nel cassetto della lavatrice. Vi consigliamo oli essenziali che hanno un’azione anti-micotica, come ilTea tree e quelli con proprietà antisettiche come la lavanda. L’aggiunta di oli vi aiuterà ancora di più a profumare il vostro bucato naturalmente!

Sapone di Marsiglia

Infine, ecco a voi l’ultimo rimedio per profumare i vostri asciugamani: il sapone di Marsiglia. Questo ingrediente, infatti, vanta proprietà pulenti e sgrassanti molto delicate ed è in grado di rilasciare un profumo naturalmente piacevole. Aggiungete, quindi, un misurino di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo e avviate il ciclo di lavaggio. Il sapone fungerà anche ammorbidente.

Stendere bene

Una volta terminato il lavaggio in lavatrice, bisogna stendere bene gli asciugamani e per farlo bisogna avere gli accorgimenti giusti! Dovrete anzitutto toglierli subito dal cestello per non far accumulare la puzza, poi dovete scuoterli per bene e stenderli all’aria aperta, lontani dai raggi diretti della luce solare. Distanziate per bene gli asciugamani l’uno dall’altro, non dovete sovrapporli altrimenti resteranno sempre umidi.

Profumare nel mobile

Una volta terminata l’asciugatura, non ci resta che piegare e mettere nel mobile! Per mantenere il profumo anche oltre il lavaggio, potete usare dei trucchetti nel mobile e vedrete che resterà l’odore per tantissimo tempo! Dovrete riempire un sacchetto traspirante a maglie larghe e mettere all’interno un ingrediente a scelta tra le scaglie di sapone di Marsiglia, 4 foglie d’alloro, bucce di agrumi essiccate, ovatta con olio essenziale di lavanda e quant’altro. Posizionate il sacchetto tra gli asciugamani e sentirete sempre l’inebriante aroma!

Lavaggio esclusivo

Il primo consiglio che non posso fare a meno di darvi è dedicare un lavaggio esclusivo agli asciugamani. Questo è importante al fine di lavare un unico tessuto, dato che in particolare quello degli asciugamani è più vicino alla spugna e ha bisogno di un lavaggio accurato. Inoltre potrete essere sicuri che tutti i rimedi usati per il lavaggio siano destinati unicamente agli asciugamani e gli odori e le fibre non si confonderanno. Dunque aspettate di avere un bel carico di asciugamani e poi lavatele riempiendo il cestello!

Stendere bene

Prima abbiamo parlato dell’importanza di stendere subito gli asciugamani, magari programmando anche l’orario della lavatrice. Un altro fattore importante, tuttavia, è stenderli per bene e secondo le regola trasmesse di generazione in generazione e che spesso si ignorano. Dovrete lasciare anzitutto lo spazio tra un asciugamano e l’altro in modo da lasciar passare aria, in caso contrario resteranno sempre umidi. Scuoteteli prima di stenderli in modo da far cadere l’acqua in eccesso.

Come far asciugare

Per farli asciugare correttamente, oltre a stenderli bene, sarebbe preferibile mettere gli asciugamani lontani dalla luce diretta dei raggi solari. Questi possono renderli troppo duri e vi faranno ottenere quell’effetto “carta vetrata” che non gradiamo quando puoi le utilizziamo. Inoltre, prima di toglierli, è bene controllare che siano completamente asciutti, non deve restare nemmeno un angolo umido. Infine ricordate di non lasciarli troppo tempo fuori al balcone.

Riporre gli asciugamani nei mobili

Ultimo consiglio da prendere in considerazione è quando si mettono nei mobili. Assicuratevi che sia un mobile privo di umidità, in caso contrario mettete una ciotolina piena di bicarbonato in un angolo in modo da poterla assorbire. Il mobile, inoltre, dev’essere libero da sporco e polvere che, altrimenti, si depositerà sugli asciugamani non dando l’effetto sperato. Per profumare, riempite un sacchetto con delle foglie d’alloro e posizionatelo sugli asciugamani, saranno fantastiche!