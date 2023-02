Cosa fare se gli Asciugamani puzzano anche dopo la Lavatrice

Se pensate che sia assurdo credere che ci siano dei tessuti che danno più problemi rispetto ad altri, allora non avete mai avuto problemi con gli asciugamani!

Spesso e volentieri, infatti, succede che se anche è stato predisposto un lavaggio perfetto, questi escono con cattivi odori dati principalmente dall’umidità.

Le cause possono essere tante e sicuramente qualcosa è andato storto, ma vediamo ora insieme cosa fare in casi del genere!

Cause dei cattivi odori

La prima cosa da fare è individuare le cause dei cattivi odori così da non fare gli stessi errori anche le volte dopo.

Scopriamo nel dettaglio quali possono essere le ragioni più comuni:

Mancata pulizia della lavatrice : almeno una volta al mese bisogna fare dei lavaggi a vuoto così da togliere tutto il calcare e la puzza dall’elettrodomestico.

: almeno una volta al mese bisogna fare dei lavaggi a vuoto così da togliere tutto il calcare e la puzza dall’elettrodomestico. Lasciare il bucato troppo tempo nel cestello : avendo un tessuto abbastanza spesso, gli asciugamani non dovrebbero mai restare all’interno del cestello a lungo, altrimenti l’acqua ristagnerà e sentirete puzza di umido.

: avendo un tessuto abbastanza spesso, gli asciugamani non dovrebbero mai restare all’interno del cestello a lungo, altrimenti l’acqua ristagnerà e sentirete puzza di umido. Troppo o poco detersivo : mettere una quantità eccessiva di detersivo lo lascerà tra le fibre ed emanerà cattivi odori. Una cosa analoga succede anche quando c’è troppo poco detersivo perché non si toglie per bene lo sporco.

: mettere una quantità eccessiva di detersivo lo lascerà tra le fibre ed emanerà cattivi odori. Una cosa analoga succede anche quando c’è troppo poco detersivo perché non si toglie per bene lo sporco. Togliere dallo stendino ancora umidi: dovete assicurarvi che gli asciugamani siano perfettamente asciutti prima di toglierli dallo stendino altrimenti avranno cattivi odori.

Queste sono quattro tra le cause principali dei cattivi odori, dunque ora non ci resta che scoprire quali sono le soluzioni da adottare per averle sempre profumate!

Usare il bicarbonato

Usare il bicarbonato è un’abitudine davvero molto indicata in lavatrice quando si devono lavare gli asciugamani!

Il bicarbonato di sodio, infatti, aiuta a neutralizzare i cattivi odori catturandoli e togliendoli non solo dai tessuti, ma anche dai mobili e dalle stanze, per cui è sempre una buona idea!

Tutto quello che bisogna fare è semplicemente mettere 1 misurino di bicarbonato all’interno del cestello e vedrete che sarà un plus a cui non riuscirete a rinunciare!

Aceto d’alcol

Analogamente al bicarbonato, anche l’aceto d’alcol è un alleato perfetto per togliere via la puzza di umido dagli asciugamani.

Inoltre è estremamente usato per il bucato proprio per la sua efficacia contro lo sporco e perché ammorbidisce i panni senza troppi sforzi.

Quello che dovrete fare è mettere 1 tazzina d’aceto d’alcol nel cestello, aggiungete anche 1 cucchiaino di olio essenziale per dare un profumo unico e vedrete che fantastico risultato!

Ammorbidente

L’ammorbidente è sempre il punto spinoso di ogni lavaggio e questo per svariati motivi.

Innanzitutto è necessario regolare benissimo la quantità di ammorbidente che mettete perché, come abbiamo visto anche nelle cause della puzza, troppo o poco ammorbidente potrebbe rovinare tutto il lavaggio.

Ma perché non rinunciare completamente agli ammorbidenti industriali e usarne uno naturale?

Si può preparare in pochissimo tempo e con ingredienti che potete reperire facilmente! Basterà mescolare 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua e 10 gocce di olio essenziale a vostra scelta.

Fate diventare tutto un’unica soluzione ed ecco fatto!

Centrifuga

Anche la centrifuga è un punto molto importante nel lavaggio degli asciugamani!

La centrifuga regola la quantità d’acqua che può essere scaricata durante il bucato, maggiori sono i giri impostati, più veloce si asciugheranno gli asciugamani.

Per cui lasciare troppa acqua sugli asciugamani potrebbe provocare dei cattivi odori di umidità o di acqua stagnante.

La soluzione più indicata è, quindi, regolare benissimo la centrifuga in base alle necessità e soprattutto consultando le etichette di lavaggio.

Stendere bene

Una volta terminato il lavaggio in lavatrice, bisogna stendere bene gli asciugamani e per farlo bisogna avere gli accorgimenti giusti!

Dovrete anzitutto toglierli subito dal cestello per non far accumulare la puzza, poi dovete scuoterli per bene e stenderli all’aria aperta, lontani dai raggi diretti della luce solare.

Distanziate per bene gli asciugamani l’uno dall’altro, non dovete sovrapporli altrimenti resteranno sempre umidi.

Profumare nel mobile

Una volta terminata l’asciugatura, non ci resta che piegare e mettere nel mobile!

Per mantenere il profumo anche oltre il lavaggio, potete usare dei trucchetti nel mobile e vedrete che resterà l’odore per tantissimo tempo!

Dovrete riempire un sacchetto traspirante a maglie larghe e mettere all’interno un ingrediente a scelta tra le scaglie di sapone di Marsiglia, 4 foglie d’alloro, bucce di agrumi essiccate, ovatta con olio essenziale di lavanda e quant’altro.

Posizionate il sacchetto tra gli asciugamani e sentirete sempre l’inebriante aroma!

Avvertenze

Per un lavaggio sempre impeccabile dovrete leggere sempre le etichette di lavaggio degli asciugamani.