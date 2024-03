Fondo del Lavello sempre opaco: come ho risolto con un metodo naturale

Quando sto per finire la pulizia della mia cucina, l’ultimo spazio che lascio in sospeso è il lavello in acciaio (perché c’è sempre qualche motivo per cui si bagna!) Ma quando riesce ad essere bello lucido, è lì che la cucina sembra risplendere.

Vi è mai successo di guardare il fondo del lavello e pensare “Ma non era più lucido quando l’ho comprato?” A me sì, e non una volta sola. Spesso in passato mi è capitato che la base non risultata lucida, anzi sembrava avere una patina opaca.

Per questo ho sperimentato un metodo naturale che mi ha aiutato finalmente a risolvere il problema! Vi spiego come ho fatto passo passo!

Cosa mi ha opacizzato il lavello negli anni

Il mio lavello ha visto di tutto: resti di caffè che non ho sciacquato via subito, acqua dura che si è asciugata lasciando depositi calcarei, e l’uso frequente di detersivi aggressivi. Riconosco che non sempre ho prestato la dovuta attenzione, ma è anche vero che la vita di tutti i giorni non lascia molto tempo per le pulizie approfondite, vero?

Alla fine sono arrivata a una conclusione. Questa opacità è dovuta sia all’acqua molto dura che ho a casa e sia all’accumulo di grasso che inevitabilmente si “attacca” su tutta la superficie in acciaio del lavello.

Senza ulteriori indugi, vediamo subito come ho fatto per pulirlo.

Il metodo naturale che lucida il lavello

Ho cercato di elencare il metodo che ho usato per lucidare il lavello della cucina, che include l’utilizzo di 3 rimedi ecologici e che facilmente troverete in casa.

Step 1: Sgrassa con il sapone Molle

Ho sempre amato il sapone molle potassico per le sue mille virtù: ecologico, efficace contro l’unto e delicato sulle superfici.

Del panetto che hai in casa, prendine un pezzetto e fallo aderire a una spugnetta umida. Dopodiché strofina la spugna su tutto il lavello, insistendo sul fondo. Dopo aver insaponato per bene, risciacqua e asciuga.

Step 2: Fai uno scrub con il bicarbonato

Successivamente, distribuisco un po’ di bicarbonato direttamente sulla superficie del lavello. Poi, con una spugna, strofino delicatamente. L’azione abrasiva (ma delicata) del bicarbonato unita a un po’ di olio di gomito ci aiuterà ad assorbire il grasso dal lavello in modo efficace.

Poi, se ci pensiamo bene, ci aiuta pure ad eliminare eventuali cattivi odori nel lavello! Ecco un video dove troverete i trucchetti che preferisco usare con il bicarbonato:

Step 3: Lucido con aceto di alcol

Per garantire un lavello lucidissimo e come nuovo, avrete bisogno di usare un rimedio che aiuta ad eliminare facilmente il calcare.

Quello che preferisco usare io è l’aceto di alcol. Prendo un panno morbido imbevuto in un goccino di aceto, poi lo passo su tutta la superficie per una lucidatura finale che lascia il lavello incredibilmente brillante.

In realtà, potreste usare l’aceto che preferite o che avete in casa, come quello di vino. Ma, a mio parere, l’aceto di alcol è il migliore ed ha un odore anche meno forte, quindi più “sopportabile”, per intenderci.

Step finale: asciuga uno straccio di cotone

Vi è mai capitato che le vostre mamme, quando un lenzuolo si rovina o si straccia, lo riutilizzavano e lo tagliavano per creare degli stracci di cotone per pulire? Anche io faccio così e mi trovo benissimo, soprattutto per i vetri.

E come step finale che mi aiuta sempre, passo energicamente questo straccetto in modo da asciugare completamente.. Ecco che il lavello è come nuovo!

I miei consigli per evitare che il lavello si macchi

Prima di lasciarvi alle vostre pulizie, voglio condividere qualche consiglio per mantenere il lavello impeccabile a lungo:

Asciugate sempre il lavello dopo l’uso per prevenire le macchie di calcare.

dopo l’uso per prevenire le macchie di calcare. Adottate l’abitudine di pulirlo con il metodo che vi ho dato almeno una volta a settimana , oppure quando lo ritenete opportuno.

, oppure quando lo ritenete opportuno. Evitate detersivi chimici aggressivi che possono danneggiare la superficie del vostro lavello.

Le soluzioni naturali che vi ho proposto sono semplici da seguire e incredibilmente efficaci. Ricordate, mantenere il lavello luminoso non è solo una questione estetica, ma è anche un piccolo gesto di cura verso la nostra casa.