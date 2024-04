4 Rimedi efficaci che puoi usare sia in lavatrice che in lavastoviglie

Da quando ho intrapreso il viaggio verso un stile di vita più sostenibile, ho scoperto che alcuni prodotti, prima per me sconosciuti, sono diventati indispensabili nella mia routine di pulizia.

Di rimedi naturali ce ne sono veramente tanti e abbiamo visto insieme come usarli al meglio. Ma oggi vorrei concentrarmi su quelli che di solito utilizzo sia in lavastoviglie che in lavatrice, così scoprirai anche tu la loro versatilità: sto parlando dell’acido citrico, del percarbonato, del sale grosso e del sapone molle da bucato.

Iniziamo!

Acido citrico

L’acido citrico, estratto principalmente dagli agrumi, ha delle proprietà incredibili, soprattutto quando si parla di pulizia e cura della casa anche se, non so se ne siete a conoscenza, la sua versione “alimentare” è da tempo adoperato per la realizzazione di cosmetici e la conservazione di alimenti.

Nel caso delle pulizie di casa, è un ottimo anticalcare naturale, e per questo possiamo usarlo per entrambi gli elettrodomestici, perché elimina anche i cattivi odori.

Come lo uso in lavatrice

Per me, l’acido citrico è diventato il sostituto ideale dell’ammorbidente industriale. Creo prima una soluzione con 150 gr di acido citrico in un litro d’acqua calda, meglio se demineralizzata.

La soluzione posso usarla nella vaschetta dell’ammorbidente, in base al carico che ho. I tessuti escono morbidi e e non hanno traccia di cattivi odori.

Una volta al mese, poi, dedico un ciclo di lavaggio a vuoto versando l’intera soluzione di acido citrico nel cestello. Il lavaggio deve essere dai 60 gradi in poi, meglio se è di lunga durata. Funzionerà come un curalavatrice ed eliminerà il calcare dall’elettrodomestico.

Ma posso dirvi che, se usate l’acido citrico come ammorbidente ogni giorno, limiterete sia il calcare che i cattivi odori, oltre che a garantire la durata della lavatrice

Come lo uso in lavastoviglie

Nella lavastoviglie, l’uso dell’acido citrico come brillantante naturale, semplicemente riempiendo il relativo compartimento con la soluzione che vi ho spiegato prima.

E per una pulizia profonda, eseguo un ciclo mensile inserendo 150 grammi nel cestello. Se avete la soluzione con acqua e acido citrico già pronta, mettetela in una ciotola, così quando la lavastoviglie farà lo scarico dell’acqua iniziale non la perderete.

Potrete trovare tutti gli usi dell’acido citrico in questo video:

Percarbonato di Sodio

Oltre all’acido citrico, il rimedio che mi ha davvero svoltato le pulizie è stato il Percarbonato di Sodio. Dal primo momento che l’ho usato, ne faccio sempre scorta, perché per me è diventato insostituibile!

Lo uso come sbiancante in lavatrice

L’uso più comune del percarbonato è in lavatrice. Poiché a contatto con l’acqua calda rilascia ossigeno, ha proprietà sia igienizzanti che sbiancanti e posso dire che sostituisce tranquillamente la candeggina commerciale.

Aggiungere due cucchiai di percarbonato insieme al detersivo che uso sempre rende i panni più bianchi, più puliti, senza ricorrere a prodotti chimici aggressivi. Consiglio di usarlo quando possiamo permetterci di avviare programmi a temperature più alte, almeno 50 gradi. In questo modo siamo sicuri che il percarbonato si attiverà.

Non usatelo per tessuti delicati, come seta, lana e così via. Non usatelo per i colorati, perché li sbiadirebbe.

Lo uso per un’azione igienizzante in lavastoviglie

Quando si tratta di stoviglie particolarmente sporche, aggiungo un cucchiaio di percarbonato direttamente sul fondo della lavastoviglie prima di avviare il ciclo di lavaggio.

La differenza? Stoviglie non solo visibilmente più pulite, ma sanificate a fondo. Questi ed altri trucchi con il percarbonato sono presenti in questo video:

Sale grosso

Non sottovalutate mai la potenza del sale grosso, anche per le pulizie di casa. Questo ingrediente è presente nelle case di tutti noi, ma pochi sanno che ci aiuta a ridurre efficacemente la durezza dell’acqua.

Utilizzo in lavatrice

Partiamo dal suo uso in lavatrice: aggiungendo un pugno di sale grosso nel cestello, si ottiene una morbidezza inaspettata, perché agisce sull’acqua del lavaggio, rendendola meno dura. Quindi l’effetto lo sentiamo sui tessuti stessi, che risultano più morbidi.

In lavastoviglie è indispensabile

Mettere del sale nella lavastoviglie è forse una cosa che facciamo da anni, senza renderci davvero conto della sua importanza.

Ogni mese controllo la quantità di sale nello scomparto apposito, ed è anche la spia della lavastoviglie a suggerirmelo. In genere si consiglia di usare il sale specifico per la lavastoviglie, anche se non manca chi invece mette sempre il classico sale grosso.

In ogni caso, la cosa importante è che non solo garantisce delle stoviglie brillanti, ma protegge anche la macchina dal calcare, assicurando che funzioni sempre al meglio delle sue capacità.

Sapone molle da bucato

Il sapone molle potassico (che amo sempre definire come “Sapone Giallo”) è una delle mie più recenti scoperte e si è subito guadagnato un posto d’onore nella mia dispensa di prodotti per la pulizia.

Come usarlo in lavatrice

Trattandosi di un sapone per il bucato, al pari del sapone di Marsiglia, possiamo usare il Sapone Molle sia per il bucato a mano che per il bucato in lavatrice.

Dobbiamo basarci un po’ sia sulla quantità di bucato da lavare, sia sulla durezza dell’acqua che abbiamo in casa. In genere, se il carico è pieno ed è molto sporco, preleviamo due pezzetti dal panetto: vanno messi direttamente nel cestello della lavatrice.

Vi consiglio di usare questo rimedio per i lavaggi più lunghi, perché per quelli brevi potrebbe non sciogliersi completamente.

Come lo uso per la lavastoviglie

Per pulire l’interno della lavastoviglie, prendo una spugnetta morbida, la inumidisco e faccio aderire un pezzetto piccolo di sapone molle potassico, e strofino tutto l’interno della lavastoviglie compresi gli angoli sporchi e pieni di grasso. Visto che si crea una bella quantità di schiuma, bado bene a risciacquare con un po’ di pazienza, e asciugo tutto con un panno.

Le superfici interne diventano luccicanti e fresche, pronte per un nuovo ciclo di pulizia! Se dovete pulire ogni parte della lavastoviglie, vi spiego passo passo il mio metodo in questo video: