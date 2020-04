A Casa col Sorriso – Giorno 35

Buon inizio settimana in compagnia del nostro programma giornaliero A Casa Col Sorriso!

Oggi è Pasquetta! Anche se non possiamo godere appieno delle giornate soleggiate di questo periodo, siamo a casa con la nostra famiglia e nulla vieta di trascorrere del tempo insieme!

La giornata di oggi è completamente dedicata alle farine, a quelle che ci aiutano tanto in cucina e che ci permettono di realizzare le nostre prelibatezze!

Ore 13:00 Usi alternativi della farina

Ci sono tantissimi tipi di farina e possiamo farci di tutto! Possiamo realizzare il lievito madre, preparare il pane azzimo o la pasta di riporto.

La farina è quindi un ingrediente essenziale e che non può mancare mai in casa, soprattutto in questo periodo!

Ma sapete che esistono moltissimi utilizzi alternativi della farina? Può essere utile per preparare una maschera per il viso con latte e miele, oppure per la preparazione di shampoo naturali che illuminano la chioma.

Ore 16:30 Usi alternativi della maizena

L’amido di mais, anche conosciuto come maizena, è una polvere molto sottile che non serve soltanto ad addensare creme pasticcere o a rendere friabili i dolci!

Possono sorprenderci tutti i suoi usi alternativi! E non stiamo parlando solo del GAM, il gel all’amido di mais per ricci belli e definiti!

Per esempio, se avete i capelli grassi, potete evitare lavaggi frequenti preparando uno shampoo a secco fatto in casa, oppure potete cospargere di maizena le vostre scarpe.

Perché? Perché l’amido di mais ha la capacità di assorbire gli odori e l’umidità, ed è ottimo per eliminare i cattivi odori dalle scarpe.

Ore 19:00 Viva l’amido di riso

Un altro amido molto adoperato in cucina è l’amido di riso. Le persone lo apprezzano perché è delicato e rende i dolci morbidissimi.

La sua delicatezza è utile anche per la cura della pelle e del corpo. Grazie alle sue proprietà lenitive, è un ingrediente top per delle maschere detergenti e defaticanti.

Ore 21:00 Fecola di patate

Non poteva mancare tra le nostre polveri lei: la Fecola di Patate! Si ottiene dalla essiccazione e macinazione delle patate e può essere utilissima per eliminare i cattivi odori, per le scottature solari e per la preparazione di cosmetici.

Le patate hanno innumerevoli proprietà, dalla polpa alla buccia, conosciuta proprio perché ottima per alleviare le occhiaie.

Avvertenze

Si consiglia di non utilizzare tali rimedi in caso di allergie o ipersensibilità a una o più componenti. In caso di gravidanza o allattamento consultare il proprio medico.

Con questo ultimo consiglio, vi auguriamo buona serata e alla prossima!