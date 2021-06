Durante la bella stagione, non c’è niente di più bello che indossare capi bianchi che diventano più luminosi al sole ed esaltano la nostra bellezza.

Sappiamo bene, però, che questi sono molto delicati in quanto tendono facilmente ad ingiallirsi e a diventare grigi e a perdere, quindi, tutto il loro candore.

Ma farli tornare bianchi è possibile! Ci sono, infatti, alcuni rimedi casalinghi ed ecologici che vi aiuteranno a far tornare bianchi i vostri capi e a renderli come nuovi!

Limone

Il primo rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare il limone, un ingrediente dalle proprietà sbiancanti e sgrassanti in grado di riportare i vostri capi bianchi al candore iniziale.

Tutto ciò che dovrete fare è tagliare, un paio di limoni a fette, versarli in una pentola contenente acqua e portare tutto ad ebollizione.

Versate, poi, il composto così ottenuto in una bacinella, facendo molta attenzione a maneggiare l’acqua bollente, e aggiungete al suo interno i vostri capi ingialliti.

Lasciateli in ammollo per qualche ora, dopodiché risciacquateli e noterete che saranno più che bianchi che mai!

Aceto

Utilizzare l’aceto per sbiancare i vostri capi è un vecchio rimedio della nonna ancora in voga tutt’ora.

Per l’utilizzo, potete versare 1 bicchiere di aceto bianco in una bacinella piena d’acqua calda. Immergete, poi, i vostri vestiti bianchi al suo interno e lasciateli in ammollo per qualche ora o anche per tutta la notte. Infine, procedete al comune lavaggio.

Bicarbonato

Come poteva mancare all’appello il tanto amato bicarbonato di sodio, la cui azione sbiancante era molto nota a partire già dalle nostre nonne?

Per far tornare bianche i vostri capi, dovete semplicemente versare tre cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua calda e lasciate poi i vostri indumenti in ammollo.

Per un effetto più efficace, potete anche diluire mezzo bicchiere di aceto.

Acqua ossigenata

Sebbene l’acqua ossigenata non sia un ingrediente propriamente naturale, ha un approccio totalmente ecologico e può, quindi, essere usata per sbiancare i capi bianchi.

Il procedimento è semplice, in quanto vi basterà solo aggiungerne un cucchiaio in una bacinella contenente acqua calda e aggiungere i capi.

Lasciateli in ammollo per circa mezz’ora e il gioco è fatto!

N.B Ricordatevi, però, di utilizzarla solo sui capi bianchi, perché potrebbe sbiadire le tonalità di quelli colorati. Inoltre, utilizzate l’acqua ossigenata a basse concentrazioni, perché quella a concentrazioni elevate potrebbe essere tossica.

Latte

Bianco come il latte! Quante volte l’avete sentito dire? Questo ingrediente, infatti, è noto per il suo biancore che evoca purezza.

Per trasferire questo biancore sui vostri capi, quindi, immergeteli in una bacinella contenente del latte e lasciateli in ammollo per qualche ora. A questo punto, procedete con il comune lavaggio.

Ovviamente consigliamo questo metodo solo per pochi capi per evitare uno spreco eccessivo del latte.

Cremor tartaro

Sebbene non sia molto conosciuto, il cremor tartaro è un agente lievitante molto efficace per sbiancare i tessuti e rimuovere le macchie grigie o gialle.

Versate, quindi, una bustina di cremor tartaro in una bacinella contenente acqua calda.

Immergete, poi, i capi ingialliti e lasciateli in ammollo per qualche ora. Per un effetto più efficace, potete anche lasciarli in ammollo per tutta la notte.

Infine, risciacquate e procedete al normale lavaggio.

Percarbonato di sodio

Infine, vediamo insieme un rimedio un po’ più strong: il percarbonato.

Anche in questo caso, sebbene questo ingrediente non sia propriamente naturale, ha un approccio totalmente ecologico e ci permette di sbiancare i nostri panni senza utilizzare la candeggina.

Dal momento in cui il percarbonato si attiva grazie alle alte temperature, è consigliabile usare l’acqua almeno a 40-50°.

Aggiungete, quindi, un misurino di percarbonato in una bacinella contenente acqua calda e lasciate i capi in ammollo per circa mezz’ora. Se lo sporco è ostinato, va bene anche tutta la notte.

Infine, procedete al comune lavaggio.

Attenzione però! Il percarbonato non è adatto per i tessuti in microfibra, rayon, seta o lana. Inoltre è consigliabile usare sempre i guanti.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere bene le etichette prima di provare con i metodi indicati. Vi consigliamo di non usarli insieme, ma separatamente.

