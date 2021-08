In estate, i costumi diventano i nostri alleati per passare giornate spensierate al mare o in piscina. Purtroppo, però, il contatto con le creme protettive, gli oli solari, la salsedine e la sabbia tendono a farli sporcare facilmente.

Per non parlare, poi, dei costumi bianchi che presentano macchie gialle a causa anche della sovraesposizione diretta al sole.

Per questo, oggi, vedremo come lavare i costumi bianchi ingialliti utilizzando solo ingredienti casalinghi e naturali.

Bicarbonato

Il primo ingrediente che vogliamo consigliarvi è il bicarbonato, noto per le sue proprietà pulenti, sgrassanti e sbiancanti. Inoltre, la sua delicatezza e la sua leggera azione abrasiva è adatta per trattare i tessuti in lycra quali quelli del costume.

Versate, quindi, 2 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente acqua tiepida e immergete, poi, i costumi al suo interno. Lasciateli in ammollo per un po’, dopodiché procedete con il comune lavaggio, preferibilmente a mano.

Molti costumi, infatti, non potrebbero essere lavati in lavatrice perché tendono a perdere la loro forma, come per esempio quelli imbottiti.

In caso, invece, vogliate utilizzare la lavatrice, allora accertatevi sempre che sia possibile leggendo le etichette di lavaggio e scegliete un lavaggio delicato.

Aceto

Un altro rimedio della nonna utile per lavare i costumi consiste nell’utilizzare l’aceto, in quanto è in grado di ravvivare i colori e riportare il bianco al suo candore iniziale.

Inoltre, ha un approccio delicato sugli elastici dei costumi, che non si ritirano né si rovinano. Vi consigliamo quello di mele che è più delicato.

In una bacinella di 4 litri d’acqua versate 2 bicchieri di aceto, immergete i vostri costumi e lasciateli in ammollo. Dopodiché risciacquateli più volte e infine stendeteli.

Sapone di Marsiglia

Quando si parla di lavaggio delicato e naturale come si può non citare il tanto amato Sapone di Marsiglia? Questo sapone naturale, infatti, ha un forte potere sgrassante molto delicato e, perciò, può essere utilizzato su tutti i tessuti.

Potete utilizzarlo in particolare per rimuovere e pretrattare le macchie gialle dovute a creme e oli solari. Vi basterà insaponare direttamente i costumi con il sapone di Marsiglia e immergerli, poi, in acqua tiepida per qualche ora.

Infine, risciacquate e il gioco è fatto! In caso di macchie particolarmente ostinate, ripetete il procedimento e lasciate il costume in ammollo per tutta la notte.

Mix sbiancante

Infine, ecco a voi un ultimo rimedio più “strong” per sbiancare il vostro costume ingiallito.

Iniziate con il tamponare le macchie gialle più ostinate con l’acqua ossigenata, un rimedio non propriamente naturale ma comunque ecologico.

Dopodiché, aggiungete un cucchiaio di acqua ossigenata, il succo di un limone e un cucchiaio di sale grosso in una bacinella contenente un litro di acqua calda.

Immergete i costumi ingialliti nella miscela così ottenuta e lasciateli in ammollo per circa un’ora. Infine, risciacquate il tutto con sapone di Marsiglia.

Il vostro costume sarà come nuovo!

Come prevenire l’ingiallimento

Una volta visto come sbiancare i costumi ingialliti, vediamo insieme come prevenire l’ingiallimento.

Innanzitutto, vi consigliamo di lavare sempre i costumi non appena rientrate in casa dalla spiaggia o dalla piscina, così da eliminare subito residui di creme e oli.

Inoltre, è bene conservare il costume bianco in un sacchetto di stoffa, piuttosto che in uno di plastica: quest’ultimo, infatti, tende a farlo ingiallire.

Infine, provate i rimedi suggeriti non solo quando il costume risulta ingiallito ma anche regolarmente, così da prevenire l’ingiallimento graduale.

Avvertenze

Vi ricordiamo di leggere bene l’etichetta prima di procedere con i rimedi indicati. I costumi da bagno sono realizzati in tessuti differenti. Inoltre provate i rimedi in un angolo nascosto per vedere come reagisce il tessuto.

Bucato sempre pulito!

