Come usare l’aceto bianco di alcol per le pulizie di casa

Per ogni zona della casa spesso si usano tanti prodotti diversi quando in realtà ne basterebbe solo uno per avere una casa impeccabile in poco tempo! Un ingrediente naturale in grado di svolgere questo compito è l’aceto d’alcol il quale, ormai, non manca mai nei mobili e nelle dispense di ogni casa. Non si tratta del comune e buonissimo aceto di vino bianco che normalmente usiamo in cucina, bensì si intende semplicemente una soluzione di acqua e acido acetico.

Oggi vedremo insieme come puoi utilizzare l’aceto bianco d’alcol in diverse aree della tua casa, dalla cucina al bagno, dai mobili ai pavimenti, dagli elettrodomestici agli specchi e vetri.

Scopriamo subito come fare le pulizie in casa usando solo una bottiglia di questo fantastico prodotto!

Cos’è l’aceto bianco di alcol

L’aceto bianco di alcol è un prodotto naturale, il cui principio attivo è l’acido acetico, ottenuto dall’ossidazione dell’alcol etilico che si forma dalla fermentazione degli zuccheri contenuti nella frutta. L’aceto bianco di alcol quindi si ottiene facilmente dalla miscela di acqua e acido acetico, per questo è un prodotto poco costoso (circa 70 centesimi a bottiglia), e soprattutto è ecologico.

È a tutti gli effetti un prodotto multiuso: l’aceto di alcol è commestibile perché si presta ad usi alimentari, sia come condimento che come conservante genuino (anche se è preferibile usare l’aceto di vino), ma in particolare è anche ideale per pulire in maniera naturale gli ambienti di casa e non solo. È un ottimo agente sgrassante e anticalcare. L’odore che sprigiona durante il suo utilizzo è un po’ sgradevole, ma svanisce in pochi minuti ed è comunque meno forte rispetto all’aceto di vino.

Dove si compra l’aceto bianco di alcol

Molte di voi si chiederanno dove si compra l’aceto bianco di alcol. Il problema sorge perché non sempre è sotto i nostri occhi e lo consideriamo introvabile!

Ma non è così! L’aceto bianco di alcol è in realtà facilmente reperibile. Lo potete trovare nella solita bottiglia in plastica trasparente, in genere il tappo è blu, come accade per alcuni marchi come Casaceto. Questa tipologia di aceto è incolore, rispetto a quello di vino o di mele.

Poiché parliamo sempre d’aceto, potete trovarlo nei supermercati un po’ più forniti, nello stesso reparto di olio e aceti vari. Inoltre è possibile trovare delle versioni “per le pulizie” anche nei negozi di detersivi! Una volta compreso cos’è l’aceto bianco di alcol e dove trovarlo, capiamo a cosa serve e cosa pulire in casa con questo rimedio semplice ed economico.

Aceto Bianco di alcol per pulire la cucina

Tra gli usi dell’aceto bianco di alcol non possiamo non menzionare le sue proprietà pulenti in cucina, come disincrostante e lucidante per diverse superfici.

Come disincrostante

Quando si cucina, può capitare di sporcare un bel po’ ed è molto probabile che si bruci o si incrosti qualche pentola. In questo caso basta riempirla con circa due centimetri di aceto di alcol e metterla sul fuoco per cinque minuti. Sarà molto più facile rimuovere lo sporco! Inoltre, se abbiamo le stoviglie incrostate è possibile realizzare una miscela di aceto e sale grosso e passarla con una spugnetta sulle stoviglie, nelle pentole, così da farle brillare più di prima.

Per lo scarico del lavello

L’aceto bianco di alcol è un valido alleato per eliminare eventuali cattivi odori, ma anche otturazioni nello scarico del lavello! Basta scaldare l’aceto leggermente senza farlo bollire e poi versarlo nello scarico del lavello per ottenere un notevole miglioramento. In alternativa all’aceto bianco di alcol, è possibile liberare lo scarico della cucina grazie all’aiuto dell’acido citrico (che è anche più ecologico). Ecco un esempio di pulizia in questo video:

Per pulire l’acciaio

Poiché l’aceto è un anti-calcare e lucidante naturale, è possibile utilizzarlo per pulire il piano cottura in acciaio! Dopo la fase di sgrassatura, mettete un po’ di aceto bianco di alcol su un panno in microfibra umido (o sulla zona da trattare), massaggiate il piano e risciacquate con cura.

In Lavastoviglie

pentole e bicchieri senza aloni : spruzzate l’aceto sulle stoviglie prima di metterle nel cestello;

: spruzzate l’aceto sulle stoviglie prima di metterle nel cestello; togliere gli odori particolarmente ostinati : 1 tazza d’aceto sul fondo della lavastoviglie prima del lavaggio darà ottimi risultati;

: 1 tazza d’aceto sul fondo della lavastoviglie prima del lavaggio darà ottimi risultati; lavaggi a vuoto: come per la lavatrice, anche qui dovrete mettere 500 ml di prodotto sul fondo ed effettuare un lavaggio lungo a temperature alte.

L’azione dell’aceto servirà anche a rimuovere i cattivi odori come frittura o pesce. Poi il suo aroma non è forte come l’aceto di vino o di mele, perciò si dissolverà più facilmente.

Superfici del Piano Lavoro: applica una soluzione di aceto bianco diluito con acqua in parti uguali sulle superfici del piano lavoro per rimuovere macchie e batteri.

applica una soluzione di aceto bianco diluito con acqua in parti uguali sulle superfici del piano lavoro per rimuovere macchie e batteri. Frigorifero: puoi pulire gli scaffali e le pareti interne del frigorifero mettendo semplicemente l’aceto bianco d’alcol sulla spugnetta non abrasiva.

puoi pulire gli scaffali e le pareti interne del frigorifero mettendo semplicemente l’aceto bianco d’alcol sulla spugnetta non abrasiva. Lavello e Rubinetti: sgrassa e lucida il lavello e i rubinetti spruzzando direttamente l’aceto su tutta la superficie, in particolare sul calcare, dopodiché strofina e sciacqua con un panno.

sgrassa e lucida il lavello e i rubinetti spruzzando direttamente l’aceto su tutta la superficie, in particolare sul calcare, dopodiché strofina e sciacqua con un panno. Utensili da Cucina: immergi coltelli, cucchiai e altri utensili in una soluzione di aceto bianco d’alcol e acqua calda per rimuovere residui di cibo e macchie d’acqua.

immergi coltelli, cucchiai e altri utensili in una soluzione di aceto bianco d’alcol e acqua calda per rimuovere residui di cibo e macchie d’acqua. Forno: rimuovi macchie e residui di cibo dal forno utilizzando una soluzione di aceto bianco da spruzzare in ogni zona dell’elettrodomestico per una pulizia efficace.

rimuovi macchie e residui di cibo dal forno utilizzando una soluzione di aceto bianco da spruzzare in ogni zona dell’elettrodomestico per una pulizia efficace. Cappa: pulisci i filtri della cappa aspirante con un po’ d’aceto bianco sulla spugnetta al fine di rimuovere grasso e oli accumulati.

Aceto Bianco di alcol per eliminare i cattivi odori in casa

L’aceto bianco di alcol può esserci molto utile in casa per completare la pulizia del soggiorno o di altri ambienti, eliminando così i cattivi odori. Nello specifico si può usare uno spruzzino, riempirlo di aceto bianco di alcol e vaporizzare negli ambienti domestici.

Possiamo spruzzarlo anche in soggiorno per eliminare l’eventuale puzza di sigarette o altri odori sgradevoli. In cucina, invece, possiamo semplicemente versarlo in un bicchiere e riporlo sotto la cappa, nei giorni in cui abbiamo cucinato molto o abbiamo fritto. Questo è uno dei trucchi più veloci per i cattivi odori zona piano cottura:

Aceto Bianco di alcol per pulire l’argenteria

Grazie alla sua azione brillantante, l’aceto bianco di alcol è valido anche per la pulizia degli oggetti in argento. Se abbiamo in soggiorno dell’argenteria esposta, è molto probabile che con il tempo si ossidi e si rovini il suo aspetto originario. Per cui è necessario pulirla di tanto in tanto accuratamente così da farla brillare nuovamente.

A questo proposito l’aceto bianco di alcol può essere una soluzione molto efficace e poco costosa rispetto ad altri prodotti specifici. Basta semplicemente inumidire un panno morbido con una dose di aceto di alcol e strofinare bene sui vari oggetti di argenteria che abbiamo in casa. I risultati saranno sorprendenti e soddisfacenti!

Aceto Bianco di alcol per pulire il bagno

Il bagno di casa è un ambiente che facilmente si sporca. Il pavimento, i sanitari e i vari pezzi di arredo in particolare si bagnano spesso e si va a formare il calcare.

Anche in questo caso può esserci d’aiuto l’aceto bianco di alcol con la sua azione anti-calcare, che ancora una volta si dimostra una soluzione efficace ed economica per pulire il bagno senza l’utilizzo dei detersivi! È necessario applicare sulle zone interessate, una dose di aceto bianco di alcol tramite una spugnetta, e lasciare agire il prodotto per circa un quarto d’ora, per poi risciacquare con acqua come un comune anti-calcare.

Molto spesso si crea una soluzione di acqua e aceto di alcol in parti uguali (200 ml e 200 ml) per pulire in modo efficace tutta la doccia, dalle piastrelle al soffione. Ricordiamo però che è sconsigliato utilizzare l’aceto in caso di pavimenti o rivestimenti in marmo per evitare di danneggiarli.

Aceto Bianco di alcol per il bucato

Oltre alla pulizia dei vari ambienti della casa, l’aceto bianco di alcol è un prodotto naturale utile da usare anche per lavare la biancheria e il bucato in generale. Infatti l’aceto bianco di alcol è un ottimo ammorbidente, per questo è possibile usare un po’ di aceto ad ogni lavaggio.

Inoltre è utile anche per la manutenzione della lavatrice stessa e per contrastare la formazione di calcare. Basta versare un litro di aceto bianco nel cassettino per il detersivo e attivare un lavaggio a vuoto ad alte temperature.

Ma non è finita qui, perché l’aceto bianco di alcol può darci una mano anche nel primo lavaggio della biancheria colorata, per evitare che il capo perda colore. Una soluzione facile ed efficace, consiste nell‘immergere il capo in una bacinella piena d’acqua in cui è stato diluito un bicchiere di aceto bianco, così da fissare il colore e poi procedere col normale lavaggio.

In lavatrice

per sbiancare i bianchi o ravvivare i colorati : dovrete mettere 1 misurino d’aceto nel cestello;

: dovrete mettere 1 misurino d’aceto nel cestello; ammorbidente naturale : ad ogni lavaggio, mettete 1 tazzina d’aceto + 1 cucchiaino di oli essenziali a vostro piacimento;

: ad ogni lavaggio, mettete 1 tazzina d’aceto + 1 cucchiaino di oli essenziali a vostro piacimento; pretrattare le macchie : spargete dell’aceto sulla zona interessata, strofinate con un panno e poi mettete in lavatrice;

: spargete dell’aceto sulla zona interessata, strofinate con un panno e poi mettete in lavatrice; lavaggi a vuoto per pulire l’elettrodomestico: 500 ml d’aceto e temperature alte toglieranno cattivi odori e sporco.

Aceto Bianco di alcol per lucidare i Mobili in legno

Dopo aver visto l’uso dell’aceto d’alcol per due aree della casa come cucina e bagno vediamolo anche applicato ai mobili.

Per i mobili, l’aceto bianco d’alcol offre una soluzione di pulizia delicata ma efficace ed è fantastico soprattutto sui mobili in legno. Mescolato con olio essenziale di limone o lavanda, può essere utilizzato per pulirli e lucidarli. Tutto quello che dovrai fare è

riempire una ciotola con 1 bicchiere d’aceto e 1 bicchiere d’acqua; successivamente aggiungete 4 gocce di un olio che preferite mescolate. Immergete un panno in microfibra nella soluzione, strizzatelo e poi passatelo sui mobili, strofinando particolarmente su eventuali macchie. Risciacquate bene e asciugate accuratamente.

Aceto Bianco di alcol per lavare i Pavimenti

L’aceto bianco d’alcol è perfetto per le superfici perché è in grado di lucidarle di renderle brillanti, pertanto non puoi fare a meno di usarlo anche sui pavimenti! Quello che ti basterà fare è aggiungere mezzo bicchiere di prodotto al secchio con acqua tiepida e iniziare un lavaggio approfondito del pavimento. Noterai subito che i pavimenti saranno estremamente puliti e anche le macchie più ostinate possono andare via strofinando leggermente il panno sopra. Attenzione! Non usare su pavimenti in marmo o pietra naturale.

Aceto Bianco di alcol per togliere aloni da Specchi e vetri

Per uno specchio o per i vetri senza aloni e senza macchie d’acqua, l’aceto bianco d’alcol è la soluzione ideale! Con il suo potere pulente e lucidante, vi farà avere queste superfici perfette anche senza risciacquo: mescola 200 ml d’aceto con 100 ml d’acqua e versa all’interno di un flacone spray. La soluzione può essere spruzzata direttamente sulle superfici di vetro e specchio. Pulisci con un panno pulito o carta assorbente per ottenere una trasparenza senza aloni.

Aceto Bianco di alcol contro il calcare

Iniziamo da quella che è la qualità più apprezzata è più conosciuta dell’aceto, ovvero quella di togliere il calcare in modo impeccabile. Una bottiglia d’aceto, infatti, si sostituisce tranquillamente a tutti i detersivi industriali i quali hanno uno scarso impatto salutare per l’ambiente; inoltre l’aceto è anche molto economico.

Ogni qualvolta trovate delle macchie di calcare in casa, basterà vaporizzare sopra una buona quantità da aceto e strofinare con una spugnetta finché non si toglie definitivamente. In caso di calcare ostinato, invece, dovrete attendere circa 20 minuti per far sciogliere benissimo le macchie e poi risciacquare in maniera accurata. Il calcare non sarà mai più un problema!

Aceto Bianco di alcol contro la muffa

Prima abbiamo menzionato il calcare, ma uno stato avanzato di sporco provoca anche la muffa: un vero e proprio incubo. Per far sì che la muffa non costituisca più un problema, in nessuna zona della casa, avete bisogno ancora una volta dell’aceto.

Spruzzatelo nelle zone da trattare, specie all’interno del bagno e della doccia, e lasciatelo agire per circa 30/40 minuti, in modo che possa sciogliere efficacemente lo sporco. In seguito non vi resterà che risciacquare con acqua calda e strofinare via la muffa con uno spazzolino.