Come lavare i cuscini e togliere le macchie gialle di sudore?

Che sia in lattice, lana, piume o sintetico, il cuscino ha bisogno di essere pulito o rinfrescato periodicamente in modo da mantenersi sempre profumato e bianco. Quando poggiamo la testa sul cuscino, infatti, rilasciamo molto sudore e questo fa sì che si formino delle macchie e degli aloni gialli che non vanno via facilmente. In estate, poi, i cuscini raccolgono tutto il nostro sudore e sembrano essere sempre sporchi. Perciò, a tal proposito, oggi vedremo come sbiancare federe e copricuscini così da rimuovere le macchie e le tracce di sudore!

La tentazione è quasi sempre quella di sostituire i nostri cuscini vecchi con altri nuovi, ma sapevate che è possibile sbiancarli a casa senza troppi sforzi? Vediamo insieme quali sono i rimedi della nonna, vecchi ma super efficaci, per rinfrescare i cuscini da macchie e sudore.

Perché si formano le macchie?

Bisogna anzitutto chiedersi perché si formano le macchie, le cause possono essere molteplici, scopriamone alcune:

Il primo motivo è senza dubbio il tempo : quando mettiamo i cuscini per molti mesi in armadio, tendono poi ad ingiallirsi. Questo accade anche con le lenzuola e le federe.

: quando mettiamo i cuscini per molti mesi in armadio, tendono poi ad ingiallirsi. Questo accade anche con le Sudore : il cuscino raccoglie i liquidi rilasciati dalla nostra pelle quali sudore o saliva, per cui la permanenza di questi sull’oggetto, li fa macchiare.

: il cuscino raccoglie i quali sudore o saliva, per cui la permanenza di questi sull’oggetto, li fa macchiare. Polvere: quando l’armadio è particolarmente sporco, la polvere si deposita sui tessuti e a lungo andare si macchia.

Come sbiancare i cuscini sintetici in lavatrice

Dal momento che i cuscini non sono tutti uguali, è bene dividerli per materiale. Iniziamo, quindi, dal lavaggio dei cuscini sintetici, i più scelti da tutte noi. Quando si parla di cuscini sintetici, il lavaggio in lavatrice può essere un metodo sicuro e efficace per eliminarne le macchie gialle.

Prima di procedere, però, è essenziale controllare l’etichetta dei cuscini per assicurarsi che siano adatti al lavaggio in macchina. Se volete garantirvi un risultato ottimo, io trovo utile aggiungere al ciclo di lavaggio 2-3 cucchiai di bicarbonato di sodio, insieme al detersivo solito. Il bicarbonato in lavatrice non solo aiuta a rimuovere le macchie e gli odori ma rende anche i cuscini più bianchi e freschi. Vorrei tanto usare il percarbonato, ma non va bene per via del materiale dei cuscini.

Per lavarli in lavatrice, quindi, dovrete aggiungerli nel cestello e versare, poi, nella vaschetta del detersivo un po’ di Sapone di Marsiglia o 1 bicchiere di aceto o 1 di bicarbonato. Tutti e tre gli ingredienti, infatti, sono noti per le loro proprietà smacchianti, sgrassanti e sbiancanti. A questo punto, impostate un lavaggio per capi delicati in acqua fredda, con una temperatura non superiore ai 30°e con una centrifuga “delicata” ad un massimo di 600 giri. Per maggiore sicurezza potete anche evitare di impostare la centrifuga o aggiungere qualche asciugamano per attutire. E voilà: i vostri cuscini saranno come nuovi!

Spray fai da te con Bicarbonato e Acqua ossigenata

Oggi vi dirò io come preparare uno spray fai da te che le toglierà in 3 minuti e avrete il cuscino come nuovo! Vediamo subito quali sono gli ingredienti necessari per fare questo trucchetto molto efficace e veloce! Nel dettaglio vi serviranno

INGREDIENTI

500 ml d’acqua

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di acqua ossigenata

1 cucchiaino di sapone di Marsiglia

1 flacone spray

Ecco fatto! Questo è tutto ciò di cui avrete bisogno, ovvero elementi che sicuramente avete in casa o che si trovano facilmente! Il bicarbonato di sodio è ottimo per pulire, sbiancare e togliere i cattivi odori dai tessuti bianchi, dunque è molto indicato per i cuscini e anche per il materasso. L’acqua ossigenata possiede un fortissimo potere sgrassante e sui panni bianchi è ottima, per questo viene usata in lavatrice. Il sapone di Marsiglia, infine, aiuterà a profumare e a dire definitivamente addio agli aloni di sudore sui cuscini!

PROCEDIMENTO

Ora passiamo al procedimento! La prima cosa da fare, se avete il sapone di Marsiglia solido, è tagliare la quantità richiesta in scaglie e scioglierle a bagnomaria. Una volta sciolte, mescolatele nell’acqua e poi unite il bicarbonato di sodio e l’acqua ossigenata. Continuate a mescolare tutto insieme finché non ottenete un’unica soluzione, dopodiché travasate tutto all’interno del flacone spray aiutandovi con un imbuto. Ecco fatto, il vostro spray fai da te è pronto!

COME SI USA

A questo punto non ci resta che vedere la modalità d’uso, molto semplice e pratica! Dovrete scuotere energicamente il flacone prima di usarlo, poi vaporizzatelo abbondantemente sulla zona interessata del cuscino. Potete spruzzarlo sulle federe e sulla spugna, poi passate un panno in microfibra umido e strizzato per bene, successivamente lasciate asciugare all’aria aperta. Se mettete i cuscini fuori al balcone, ricordate di tenerli lontani dalla luce diretta dei raggi solari. Una volta asciutto, il vostro cuscino sarà tornato come nuovo e super profumato!

Acqua ossigenata

Uno dei primi metodi casalinghi per rimuovere le macchie gialle sui cuscini è sicuramente l’acqua ossigenata. Si tratta di un composto chimico naturale utilizzato per disinfettare piccole ferite. In realtà, i suoi utilizzi in casa sono molteplici, date le sue proprietà smacchianti e schiarenti. Particolarmente adatta per i cuscini e i guanciali bianchi, possiamo applicare un po’ d’acqua ossigenata sulla macchia tamponandola con un batuffolo di cotone. Lasciare agire per un po’ e far asciugare. In questo modo avremo ridotto considerevolmente il giallo dai nostri cuscini.

Percarbonato di sodio

Simile al bicarbonato, ma ancora più efficace è il percarbonato di sodio, considerato una candeggina naturale . Affinché, però, la sua funzione candeggiante sia attivata, è necessario che venga mescolato con acqua calda (le temperature devono essere sempre medio-alte). Cospargete, quindi, la macchia con un cucchiaino di percarbonato e inumidite, poi, la zona con un po’ di acqua calda. Lasciate agire per circa 15/20 minuti, dopodiché procedete al risciacquo e al comune lavaggio del vostro cuscino.

Sbiancante al percarbonato di sodio

Per le macchie di sudore sul cuscino, vi basta preparare un composto con:

30 grammi di percarbonato

20 ml di acqua calda

15 grammi detersivo bio per bucato

70 grammi di bicarbonato

In una ciotola, quindi, mescolate il percarbonato con acqua calda: ricordatevi sempre, infatti, che ci vuole una temperatura medio-alta affinché il percarbonato si attivi. Aggiungete, poi, il detersivo biologico per il bucato e il bicarbonato. Fate riposare il composto per qualche minuto, noterete che si gonfierà. A questo punto, applicate il composto sulle macchie di sudore con uno spazzolino e lasciate agire. Senza risciacquare, procedete subito con il lavaggio in lavatrice a 30° o 40°.

In alternativa, potete anche creare una sorta di composto pastoso, mescolando direttamente un po’ di percarbonato con l’acqua calda a filo. Applicate, quindi, la pasta così ottenuta sulla macchia presente sul cuscino e servitevi di uno spazzolino per strofinare delicatamente. Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate. N.B Non confondetelo con il perborato, che presenta livelli di tossicità per l’ambiente. Evitate il percarbonato per i capi più delicati e in particolare per lana e seta.

Acqua calda e limone

Tra i rimedi propriamente naturali, invece, non possiamo non menzionare le proprietà antibatteriche e schiarenti del limone, anche lui utilissimo in molteplici circostanze domestiche. Avremo bisogno di circa 3 litri d’acqua calda in cui spremere e versare il succo di 6/7 limoni. Poggiate i cuscini in una bacinella e versateci la soluzione. In base all’etichetta e dopo esservi assicurate di poter lavare a mano il vostro cuscino, lasciate in ammollo per un’ora o due, dopodiché procedete con il consueto lavaggio.

Bicarbonato e tea tree

Inoltre è possibile utilizzare il bicarbonato come pre-trattante schiarente e assorbi macchia. Inoltre il bicarbonato ha una notevole capacità: contrasta e inibisce la proliferazione di funghi e batteri e può esserne potenziata l’efficacia se combinato con qualche goccia di tea tree oil, dall’azione antimicotica. Prendete 100 grammi di bicarbonato e aggiungete 10 gocce di tea tree oil. Mescolate in modo che gli ingredienti si amalgamino e cospargete tutto il cuscino con questo mix. Lasciate in posa per circa 45 minuti, poi eliminate i residui con una spazzola.

Succo di limone

Come fare a meno di suggerirvi il succo di limone per rinfrescare e dire addio alle macchie sui cuscini? Questo prodotto viene usato abitualmente in lavatrice e rappresenta un valore aggiunto per il bucato a cui non potete rinunciare! Premete 1 cucchiaio di succo di limone si un panno in microfibra inumidito e strofinatelo sul cuscino, poi risciacquate solo con acqua e fate asciugare.

Acido citrico

Tutti ormai ne hanno un barattolo in casa ed in effetti l’acido citrico può risolvere tanti di quei problemini in ogni angolo che è irrinunciabile! Anche per togliere le macchie dai panni è una soluzione efficace, vediamo subito insieme come sfruttarlo per togliere l’ingiallimento dai cuscini. Sciogliete 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua fino ad ottenere un’unica soluzione, poi prendetene 1 cucchiaio e mettetelo su una spugna morbida che dovrete strofinare sul cuscino. A questo punto risciacquate e lasciate asciugare! Conservate il resto della soluzione in un flacone, aggiungete 10 gocce di olio essenziale e avrete ottenuto un ammorbidente naturale!

Come sbiancare i cuscini in lattice o Memory

In caso di cuscini in lattice, invece, vi consigliamo di leggere sempre attentamente l’etichetta di lavaggio per accertarvi che possano essere lavati in lavatrice dal momento che sono composti da un materiale particolare e sono, quindi, molto delicati.

I cuscini in lattice necessitano di un approccio più delicato. La mia raccomandazione è di lavarli a mano usando acqua fredda e un detergente delicato. Evitate di torcere o strizzare i cuscini per non comprometterne la forma. Inoltre, è importantissimo farli asciugare correttamente ma lontano dalla luce diretta del sole che potrebbe danneggiare il lattice. L’asciugatura all’aria, in un luogo ben ventilato, è il metodo migliore.

Il lavaggio in lavatrice in questo caso è consentito solo se trovate sull’etichetta il simbolo della vaschetta: in caso positivo, quindi, aggiungete un cucchiaio di sapone di Marsiglia nella vaschetta del detersivo, impostate un programma per capi delicati ad una temperatura di massimo 30° ed evitate i giri di centrifuga per non rovinare il lattice. Infine, appendeteli in orizzontale e lasciateli asciugare all’aria ma all’ombra in modo da evitare i raggi diretti del sole.

Per quelli in Memory, invece, affidatevi alle indicazioni di produzione. In genere non possono essere lavati con acqua, quindi prendete un panno umido per pulirlo, e lasciatelo asciugare bene all’ombra, per evitare macchie di umidità.

Pulizia a secco con bicarbonato

Uno dei metodi più semplici ed efficaci per rinfrescare e sbiancare i cuscini è la pulizia a secco con bicarbonato. Questo ingrediente comune, presente in quasi tutte le cucine, è estremamente versatile nella rimozione di odori sgradevoli e macchie superficiali. Ecco come procedo io:

spargo una generosa quantità di bicarbonato sul cuscino, assicurandomi di coprire tutta la superficie; lascio agire il bicarbonato per circa 30 minuti. Questo tempo è sufficiente affinché assorba gli odori e inizi a lavorare sulle macchie lievi; utilizzo l’aspirapolvere per rimuovere completamente il bicarbonato dal cuscino. A questo punto, il cuscino dovrebbe risultare notevolmente più fresco e pulito.

Sbiancare con acqua ossigenata

Come vi accennavo prima, per quelle macchie più ostinate che il bicarbonato non riesce a rimuovere del tutto, possiamo ricorrere all’uso dell’acqua ossigenata. Questo prodotto casalingo, disponibile in molte farmacie e supermercati, è un potente sbiancante naturale. Ovviamente parlo della classica acqua ossigenata a 10 volumi, quella che probabilmente avete già in casa.

Tornando al metodo, io seguo questi passaggi per trattare le macchie:

preparo una soluzione di acqua ossigenata e acqua in parti uguali; utilizzo un panno pulito imbevuto nella soluzione e tampono delicatamente la macchia sul cuscino, facendo attenzione a non bagnarlo eccessivamente; lascio agire per qualche minuto. Potrebbe esser necessario ripetere l’operazione se la macchia è particolarmente persistente; risciacquo con un panno umido per rimuovere l’eccesso di soluzione.

Borotalco

Similmente a quanto già fatto con il bicarbonato, potete provare anche il borotalco, la polverina profumata che di solito viene utilizzata per lenire le irritazioni sulla pelle. Questo ingrediente, infatti, vanta una forte proprietà assorbente, in grado di assorbire il grasso e il sebo in eccesso che si deposita sui cuscini. Vi ricordiamo, infatti, che potete utilizzarlo anche per rendere più puliti i capelli grassi! Anche in questo caso, quindi, vi basterà cospargere il cuscino con il borotalco e lasciarlo agire per un po’. Dopodiché, utilizzate una spazzola per rimuovere la polvere in eccesso e noterete che il vostro cuscino sarà subito più pulito e profumato!

Borace

Infine, se desiderate un’alternativa più strong, ecco l’ultimo rimedio che vogliamo proporvi! Consiste nell’utilizzo del borace, una polvere bianca che viene utilizzata come alternativa ecologica alla candeggina. Questo prodotto, infatti, ha una forte azione sbiancante e smacchiante per i tessuti.

Utilizzate, quindi:

200 grammi di sapone di Marsiglia liquido

½ cucchiaio di borace

½ cucchiaio di bicarbonato di sodio

Mescolate il tutto e versatelo in una bacinella. Dopodiché, aggiungete il vostro cuscino e lasciatelo in ammollo per qualche ora. Questa combinazione aiuterà a rendere i vostri cuscini puliti grazie all’azione sgrassante sia del bicarbonato che del borace.

Come sbiancare i cuscini in piuma d’oca

I cuscini in piuma d’oca sono quelli più noti per essere soffici ma anche molto delicati a causa della presenza delle piume all’interno. Anche in questo caso, quindi, vi suggeriamo di consultare sempre l’etichetta e di porre molta attenzione quando li lavate in lavatrice.

Prima ancora di metterli nel cestello, innanzitutto valutate sempre l’integrità di questo cuscino e notate se ci sono dei tagli nella fodera che potrebbero far entrare l’acqua all’interno del cuscino e rovinare tutto il piumaggio. A questo punto, procedete con il lavaggio in lavatrice, impostando il programma “anti-piega” con temperature basse che non devono superare i 30°.

Circa il prodotto da utilizzare, vi suggeriamo il sapone di Marsiglia o il bicarbonato in quanto delicati e neutri. Vi ricordiamo, infatti, che sono utilizzati per pulire gran parte delle superfici di casa senza il rischio di danneggiarle! Una volta lavati, esponeteli al sole e sbatteteli e massaggiateli di tanto in tanto per permettergli di recuperare la loro forma naturale.

Come sbiancare i cuscini in lana merino

Infine, passiamo al lavaggio di un’ultima tipologia di cuscini: quelli in lana merino (o merinos), il quale è noto per essere un materiale molto pregiato. In questo caso, vi suggeriamo di riporli in una sacca per bucato delicato prima di procedere con il lavaggio in lavatrice.

Quindi, versate un po’ di sapone di Marsiglia liquido nella vaschetta del detersivo e impostate un ciclo di lavaggio su “lana”. Dopodiché, metteteli ad asciugare all’aperto su un piano orizzontale. Anche in questo caso, vi suggeriamo di massaggiare i cuscini in modo da distribuire uniformemente tutta la lana e mantenere intatta la forma e lo spessore.

Come sbiancare i cuscini con il lavaggio a secco

Se non avete intenzione ancora di lavare i vostri cuscini, ma volete solo rinfrescarli o rimuovere qualche macchia, allora potete procedere con il lavaggio a secco!

In che modo? Con il bicarbonato o il borotalco! Tutto ciò che dovrete fare è cospargere la superficie del cuscino con uno di questi due prodotti e lasciare agire per un po’. Infine, rimuovete con una spazzola o l’aspirapolvere e fate asciugare. E voilà: il vostro cuscino sembrerà come appena lavato! Entrambi gli ingredienti, infatti, sono in grado di assorbire le macchie grazie alla loro funzione assorbente!

Sbiancare i cuscini con il Metodo della Vasca

Ora passiamo al lavaggio vero e proprio, possibile per quella tipologia di cuscini che possono essere bagnati completamente. Il più famoso trucchetto della nonna per lavare i cuscini è a base di bicarbonato di sodio. Un metodo che potete utilizzare, però, per i cuscini in lana e quelli sintetici, ma non per quelli più delicati.

Riempite una vasca da bagno di acqua tiepida e versateci dentro mezza tazza di bicarbonato di sodio. Poi, aggiungeteci mezza tazza di aceto bianco. Dopo aver mescolato con cura, immergeteci dentro i cuscini e lasciateli in ammollo per 4-5 ore. Il bicarbonato limita la proliferazione batterica: pulisce i cuscini, lasciandoli freschi e super puliti. L’aceto bianco, inoltre, rimuove le macchie, donando un colore bianco intenso ai tessuti.

N.B: utilizzate questo metodo soltanto per i cuscini bianchi o comunque chiari. Quelli di colore scuro, infatti, potrebbero essere decolorati dall’aceto bianco.

Si può usare la lavatrice per sbiancare i cuscini?

Mettere tutto in lavatrice e via! Tutto più semplice e veloce: ma possiamo farlo con i cuscini? Nonostante in molti sostengano che si possa fare, lavare i cuscini in lavatrice tende comunque a sformarli e rovinarli. Se, però, è un’emergenza e non avete proprio tempo di utilizzare altri metodi, fatelo seguendo alcune semplici regole. Innanzitutto, potete lavare in lavatrice solo cuscini in lana o quelli in altri materiali sulla cui etichetta o sulle cui indicazioni di pulizia sia espressamente previsto questo tipo di lavaggio. Non utilizzate sapone in polvere, ma solo sapone liquido o, meglio, solo aceto bianco.

Riempite il cestello con almeno altri due capi, oltre al cuscino. Utilizzate il programma per capi delicati. La temperatura dell’acqua non deve essere superiore ai 30 °C e la centrifuga deve essere impostata sui 600-800 giri. Inoltre, per evitare danni, potete mettere i cuscini negli appositi sacchi spesso utilizzati per il lavaggio dei capi delicati.

Come asciugare i cuscini dopo il lavaggio?

Dopo aver lavato i cuscini, bagnandoli completamente, dovete farli asciugare correttamente. Un cuscino ancora umido, infatti, oltre a non farvi bene se lo utilizzate già per dormire, può sviluppare muffe. Per asciugarli al meglio, non utilizzate l’asciugatrice, ma metteteli al caldo e alla luce naturale, non diretta, del sole. Inoltre, non strizzateli, ma stropicciateli giusto un po’ e tamponateli con asciugamani in spugna per asciugare l’acqua in eccesso.

Ogni quanto lavare i cuscini?

I cuscini vanno puliti con una certa frequenza, ma bisogna trovare un equilibrio tra igiene e resistenza dei materiali, altrimenti si rischia di rovinarli. Normalmente un lavaggio intero andrebbe fatto almeno ogni 2 mesi, mentre una rinfrescata attraverso il metodo dell’olio essenziale di lavanda e dell’olio di tea tree andrebbe fatto almeno una volta la settimana.

Per i cuscini in lattice o schiuma, però, è meglio lavare più raramente: il minimo, però, resta la pulizia a ogni cambio di stagione.