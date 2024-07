Come pulire il pavimento e non lasciare aloni?

Durante le pulizie di casa, diamo molta attenzione ai pavimenti affinché siano lucidi e senza macchie. Li laviamo, eliminiamo la polvere e li lucidiamo… Ma quante volte capita che nonostante le nostre accortezze restano degli aloni molto antiestetici sui pavimenti? Tutto ciò deriva da diversi fattori, tra cui residui di detersivo o utilizzo di prodotti non adatti al nostro tipo di pavimento.

Molto spesso, se non privati subito i macchie o residui d’acqua, c’è il rischio che l’alone non vada più via. Ma esistono molti metodi casalinghi per avere un pavimento lucido e senza aloni! Vediamo subito quali sono.

Il pavimento, infatti, raccoglie tutto lo sporco che portiamo in casa dall’esterno, è per questo che molte persone tolgono subito le scarpe prima di varcare la soglia della propria abitazione! Tuttavia le macchie non si possono creare solo per la ragione sopra indicata, ma anche a causa di qualcosa che si rovescia sopra, in particolare quando cuciniamo.

Accade, infatti, che il pavimento si unge, oltre ad essere antiestetico. Vediamo insieme come lavare senza aloni il pavimento se è molto appiccicoso!

Pavimenti in marmo

Andiamo per gradi iniziando dai pavimenti in marmo, infatti ogni casa ha un pavimento diverso e dunque bisogna dividerli per il tipo di materiale. Queste piastrelle sono estremamente delicate e necessitano rimedi diversi, altrimenti si rischia di rovinarli irreversibilmente.

Dunque vi consiglio vivamente di fare molta attenzione a non rovesciare ingredienti molto carichi di zuccheri o bevande scure come il vino o la coca cola. Per pulirli e lucidarli, vi suggerisco di usare una miscela di bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia! Tutto quello che dovrete fare è unire insieme 1 cucchiaio dei rispettivi ingredienti e mettere all’interno del secchio con acqua tiepida, passate poi al lavaggio del pavimento.

Sono molti gli appartamenti che hanno una superficie in marmo, nonostante sia una pietra molto delicata che non può assorbire prodotti molto aggressivi.

Cosa non utilizzare sul marmo

Abbiamo detto che il marmo è una pietra delicata, per questo motivo dobbiamo assolutamente evitare alcuni prodotti naturali e non che rischierebbero di corroderlo o opacizzarlo. Stiamo parlando in primis dell’aceto. L’aceto è un ottimo alleato per le pulizie di casa, ma non va assolutamente bene per le superfici o pavimenti in marmo.

Trattandosi di una sostanza “acida”, quindi insieme all’aceto evitate anche l’acido citrico. Questo composto chimico naturale ha proprietà anti-calcare e pulenti, ottime per realizzare un ammorbidente per il bucato o come “cura-lavatrice” e “cura-lavastoviglie”. Ma attenzione che rovinerà il vostro marmo! Lo stesso discorso vale anche per altri prodotti, come la candeggina o simili contenenti sostanze anti-calcare.

Pulizia giornaliera dei pavimenti in marmo

Dobbiamo quindi agire nel modo più delicato possibile, onde evitare aloni sui pavimenti in marmo. Ecco un detersivo fai da te ad hoc:

1 cucchiaio di Sapone di Marsiglia liquido

3 cucchiai di bicarbonato di sodio

10 cucchiai di alcool denaturato

3 litri d’acqua

Sciogliete tutti gli ingredienti nel secchio d’acqua. Il Sapone di Marsiglia svolge un’azione sgrassante ma allo stesso tempo molto delicata, eliminando il grasso e lo sporco. Ricordate di asciugare accuratamente.

Come lucidare i pavimenti in marmo

Possiamo lucidare in modi differenti il marmo, in modo che non vi siano più aloni. Un metodo semplicissimo consiste nello sciogliere qualche 3 cucchiai di bicarbonato in 3 litri d’acqua e usare un panno in microfibra. Oppure, un vecchio rimedio della nonna, usare un vecchio maglione di lana e strofinare sulla zona interessata, così il marmo sarà lucidissimo.

Oppure, è possibile acquistare nei negozi bricolage la pietra pomice in polvere. Stiamo parlando di una povere finissima, 2 cucchiai da sciogliere in 2 litri d’acqua, e passarla delicatamente sul marmo. Si può risciacquare con una soluzione di acqua e poche scaglie di Sapone di Marsiglia e risciacquare con la sola acqua calda.

Detergente fai da te per pavimenti in marmo

Per la pulizia del vostro pavimento di marmo e per rimuovere tutti gli aloni, provare una soluzione composta da:

3 litri di acqua

10 cucchiai di alcol denaturato

2 cucchiai di bicarbonato

1 piccolo pezzetto di sapone di Marsiglia

Mescolate tutti gli ingredienti, immergete nella soluzione un panno e passatelo sul pavimento. Il bicarbonato luciderà il marmo, il sapone eliminerà lo sporco e l’alcol disinfetterà.

Panno di lana

Ora vediamo un trucchetto della Nonna per rendere ancora più brillante sia il marmo che il legno! Non dovrete far altro che mettere un panno di lana sulla scopa e passarla sul pavimento asciutto dopo il lavaggio. Nel caso in cui non disponiate di un panno in lana, potete usare anche un vecchio collant o, meglio ancora, un calzino di spugna doppia.

Pavimenti in cotto

Passiamo adesso ai pavimenti in cotto, un tipo di piastrella che è tipica di ambienti rustici o di chi possiede uno spazio aperto molto ampio come il terrazzo. Anche in questo caso è bello avere sempre a portata di mano un trucchetto veloce, economico ed efficace che possa rendere il tutto più lucido. L’ingrediente in questione non può che essere l’aceto di mele, perfetto per questo tipo di pavimento!

In questo caso, quindi, è bene sempre evitare l’utilizzo di prodotti schiumosi, mentre sono da preferire soluzioni naturali come l’aceto. Mescolate 300 ml di aceto bianco e una goccia di detersivo per piatti in un secchio contenente 1 litro di acqua calda. Immergete, poi, uno straccio nella soluzione così ottenuta e passatelo sul pavimento. Infine, ricordatevi di asciugare in maniera accurata; il cotto, infatti, va sempre asciugato.

N.B Non abusare con l’utilizzo del detersivo per piatti, perché potrebbe formare molta schiuma e rendere opaco il vostro pavimento.

Pavimenti in gres porcellanato

Infine ci occupiamo dei pavimenti in gres porcellanato, molto diffusi nelle case moderne e molto comodi perché facili da pulire! Anche in questi caso c’è un trucchetto molto semplice che prevede sempre l’utilizzo dell’aceto! Dunque preparate una soluzione con 1 bicchiere di aceto bianco (o aceto di mele) e il succo filtrato di 1 limone. Mescolate i 2 ingredienti insieme e metteteli all’interno del secchio con acqua calda, questo aiuterà a rendere il pavimento mo

Pavimenti in grès e ceramica

I pavimenti in grès e ceramica sono le tipologie di pavimenti più utilizzati, per la loro versatilità, resistenza, bassa porosità e bassa permeabilità all’acqua. Questi pavimenti, quindi, non richiedono particolari attenzioni. Tuttavia, però, non tollerano i detergenti o le sostanze troppo grasse e oleose. Il consiglio, quindi, è quello di evitare l’utilizzo di oli e cere per non renderlo opaco.

Aceto

Per la loro pulizia, consigliamo di versare mezzo bicchiere di aceto bianco in un secchio di acqua calda e immergere nella soluzione così ottenuta uno straccio. Passatelo, poi, sul pavimento più volte fino a rimuovere tutti gli aloni e le macchie. Infine, asciugate e noterete che l’aceto avrà rimosso la patina oleosa che spesso tende a depositarsi sui pavimenti in grès.

Se lo preferite, potete anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale della fragranza che maggiormente preferite. Tuttavia, vi raccomandiamo di non esagerare in modo da non far diventare oleoso il vostro detergente.

Percarbonato

Inoltre, un altro segreto per eliminare gli aloni e le patine da queste superficie consiste nell’utilizzare il percarbonato di sodio, un ingrediente “cugino” al bicarbonato. Il percarbonato si presenta sotto forma di polvere bianca ed è molto efficace per la sua leggera azione abrasiva. Vi basterà semplicemente aggiungere 2 cucchiaini di percarbonato per ogni litro di acqua e il gioco è fatto! La sua azione farà tornare il vostro pavimento di ceramica e di grès come nuovo ed eliminerà quell’aspetto opaco e spento!

N.B Vi raccomandiamo, però, di usare questa miscela solo una volta al mese.

Come lucidare il pavimento in grès

Se invece vorrete lucidarlo, vi basta dell’acqua calda e mezzo bicchiere di aceto bianco, che in questo caso può essere adoperato. Ha proprietà sgrassanti e lucidanti, inoltre è un ottimo anti-odore. Questo vi permetterà di rimuovere gli aloni. Se volete, potete aggiungere giusto qualche goccia dell’olio essenziale che preferite, ma senza esagerare!

Pulizia giornaliera del pavimento in grès

Per la pulizia giornaliera, ecco la ricetta:

4 cucchiai di alcool denaturato

1 cucchiaio sapone di Marsiglia in scaglie o 1 cucchiaino di sapone liquido

3 litri di acqua

4 cucchiai aceto

Se il pavimento è lucido, aumentate di poco la quantità d’alcol e sostituite l’aceto con 2 cucchiai di bicarbonato.

Pavimento in parquet

Il parquet è un materiale molto raffinato in grado di conferire accoglienza e calore alle nostre case. Tuttavia, però, necessita delle giuste cure! Essendo, infatti, un pavimento in legno pregiato, deve essere lucidato e nutrito. Inoltre, esistono due tipologie di parquet: quello oliato, molto delicato, e quello verniciato che può essere trattato con metodi casalinghi.

Olio di oliva per il parquet

Per lucidare questo materiale e rimuovere tutti gli aloni, potete usare un alimento che tutte voi avete in casa: l’olio di oliva, ricco di nutrienti che daranno nuova vita al parquet! Basta applicarne un po’ su un panno in micofibra umido e iniziare a passarlo sul pavimento. Noterete che sarà subito più lucido e nutrito!

Bustine di tè per il parquet

Per rimuovere eventuali aloni e lucidare i pavimenti in parquet possiamo usare la cera d’api, a patto che sia naturale e non contenga additivi chimici. Inoltre, si può usare qualche goccia d’olio d’oliva, che nutre profondamente il legno e conferirà maggiore splendore e lucentezza.

Un altro metodo casalingo consiste invece nell’utilizzare le bustine di tè, ottime non solo per le nostre bevande preferite. Bastano 2/3 bustine in una bacinella d’acqua o un secchio piccolo, passare il liquido sul pavimento, lasciare agire per qualche minuto ed asciugare!

Pulizia ordinaria del parquet

Per pulire quotidianamente un pavimento in parquet, basta sciogliere in un secchio con 3 litri d’acqua 2 cucchiai di bicarbonato e 1 pezzetto di sapone di Marsiglia. Sciogliere bene il tutto e procedere con il lavaggio. In realtà, potete anche usare un panno per pavimenti in microfibra umido, in modo che rimuova lo strato di polvere e sporco.

Potete aggiungere qualche goccia di olio essenziale per dare la nota profumata che preferite. La cosa importante è che il panno sia ben strizzato, perché il legno assorbe l’acqua, che va asciugata prontamente.

Rimedi naturali per togliere gli aloni dai pavimenti

Adesso passiamo a tutti i rimedi naturali che possono essere utilizzati per togliere gli aloni sui vari tipi di pavimenti. Ognuno di questi ingredienti va usato con attenzione per evitare di rovinare le superfici.

Aceto Bianco

L’aceto bianco è un elemento che senza dubbio può venire in nostro soccorso quando ci ritroviamo un pavimento pieno di unto e su cui si attaccano le scarpe! Quest’ingrediente, infatti, ha la capacità di sciogliere facilmente anche lo sporco più ostinato ed è per questo che viene usato anche contro il calcare e contro le macchie difficili in lavatrice.

Dovrete semplicemente riempire un secchio d’acqua molto calda e versare all’interno un bicchiere d’aceto bianco. Vi consiglio di passare prima una scopa dalle setole morbide per rimuovere l’unto per bene e dopo bagnare e asciugare normalmente con un panno in microfibra. Vedrete che il pavimento non avrà più il minimo alone e l’unto sarà andato via!

Vi consiglio questo rimedio su tutti i pavimenti, tranne quelli in marmo e pietra naturale.

Bicarbonato e sapone di Marsiglia

Adesso vediamo un metodo un po’ più delicato rispetto all’aceto che potrete usare se avete un pavimento molto particolare e che si macchia facilmente. Bicarbonato e sapone di Marsiglia, infatti, uniscono il potere sgrassante all’azione pulente. Inoltre il sapone profuma e lascerà un ottimo odore in casa! Quello che dovrete fare è mescolare un cucchiaio di bicarbonato di sodio con un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o a scaglie.

Fate sciogliere per bene i due elementi e aggiungete un po’ d’acqua all’occorrenza. Quando avrete ottenuto un composto spumoso, mettetene 1 cucchiaio e mezzo di composto nel secchio per lavare a terra. Anche in questo caso, lavate prima con una spazzola se necessario, ma senza strofinare eccessivamente!

Questo rimedio è ottimo per il marmo e per il parquet, ma vi raccomando di non fare troppa pressione se usate la scopa.

Limone

Un’ottima alternativa all’aceto può essere il limone! L’odore dell’aceto, infatti, non è gradito da tutti, sebbene esso passi dopo un poco di tempo, basta far arieggiare per qualche minuto.

Tuttavia, il profumo del limone mette d’accordo tutti, per questo sappiate che potete scegliere tranquillamente questo rimedio semplice per dire addio all’unto sui pavimenti e per non avere aloni!

Dovrete mettere il succo filtrato di un limone nel secchio d’acqua dalla capacità di almeno 5 litri. Lasciate le bucce dentro per aumentare l’intensità dell’aroma. Lavate poi i pavimenti per bene risciacquando più volte e vedete che risultato!

Anche in questo caso vi ricordo che il rimedio non può essere usato su marmo e pietra naturale.

Come lucidare i pavimenti?

Una volta terminato il lavaggio del pavimento, vediamo un metodo molto efficace per lucidare! Premettendo che l’utilizzo dei rimedi sopra descritti sono già sufficienti a rendere più lucido il pavimento, potete potenziare questo processo!

Dovrete semplicemente attaccare un panno di lana oppure una vecchia calza ad una scopa e legarla con un elastico per non farla scivolare via. Passate poi la scopa su tutto il pavimento pulito e completamente asciutto, darà un effetto cera bellissimo!

Quanta acqua usare per lavare i pavimenti senza avere aloni?

Questo piccolo dettaglio può sembrare banale, ma in realtà è una delle cause principali per cui un pavimento può presentare degli aloni. Molto dipende anche dalla tipologia di pavimento che abbiamo in casa. Per esempio, un pavimento in cotto tende a trattenere subito lo sporco e assorbire l’acqua. Ecco perché, quando possibile, non esagerate con l’acqua e siate meticolose nell’asciugatura.

Inoltre, potrebbe aiutarvi utilizzare un prodotto casalingo dalle proprietà sgrassanti: l’aceto bianco. Vi basterà aggiungere mezzo bicchiere in un secchio d’acqua per avere un pavimento in cotto pulito e splendente!

Quanto detersivo usare per non avere aloni?

Molto spesso, per fretta o per errore, si pensa che mettendo un po’ di detersivo in più per i pavimenti li avremo di sicuro più puliti e profumati! Niente di più sbagliato! Innanzitutto, vi consigliamo di utilizzare detersivi autoprodotti o almeno ecologici, nel rispetto dell’ambiente ma anche delle vostre superfici.

Basterà seguire le indicazioni e aggiungere la quantità appropriata nel secchio d’acqua. Una quantità eccessiva dà cattivi odori e lascia antiestetici aloni.

Per risolvere questo problema, provate a fare un risciacquo di sola acqua.

Quali prodotti usare per non avere aloni?

Ora parliamo di un dettaglio assolutamente da non trascurare. Alcuni pavimenti, come quelli in legno o il parquet, tollerano prodotti a base di cera d’api o in genere che contengono componenti oleose. Questo fattore aiuta questa tipologia di pavimenti, nutrendola e lucidandola. Ma non va bene per tutti!

L’esempio più eclatante sono i pavimenti in grès porcellanato. Questo materiale molto duttile e versatile non tollera detergenti oleosi. Infatti se li utilizziamo, il pavimento risulta opaco e con aloni. Insomma, sembra di non averlo pulito affatto!

Quindi come togliere gli aloni da questo pavimento così bello? Anche in questo caso, basta del semplice aceto bianco, che sgrasserà e luciderà il pavimento in grès porcellanato!