Come togliere le macchie gialle dei cuscini per averli bianchi come nuovi

State cambiando le federe e avete notato quelle ostinate macchie gialle sui vostri cuscini? Non siete soli: l’aumento delle temperature e l’umidità accumulata rende queste macchie molto frequenti.

Come dedurrete, l’ingiallimento dei cuscini può derivare dal sudore notturno e dalle cellule morte della pelle che si accumulano sui cuscini. Anche se i cuscini vanno sostituiti dopo un certo periodo di tempo (in genere si consiglia ogni due anni) vediamo insieme come sbiancarli usando rimedi naturali.

Pasta di bicarbonato e acqua

Il primo metodo che potete provare per eliminare le macchie gialle dei cuscini è l’utilizzo di una pasta fatta di bicarbonato di sodio e acqua. Questa combinazione, infatti, ha proprietà sbiancanti naturali ed è delicata sui tessuti.

Per prepararla, mischiate tre cucchiai di bicarbonato di sodio con un cucchiaio d’acqua fino a ottenere una pasta spalmabile. Regolatevi sempre un po’ ad occhio, in modo che raggiunga la consistenza desiderata.

Stendete poi questa miscela direttamente sulle macchie sui vostri cuscini, lasciandola agire per circa un’ora, dopodiché rimuovetela con una spazzola morbida e passate un panno pulito.

Le macchie dovrebbero essere andate via, lasciate asciugare un po’ e nel caso ripetete il procedimento.

Acqua ossigenata

Un’altra alternativa che vi consiglio, qualora non doveste avere il bicarbonato a portata di mano, è l’utilizzo dell’acqua ossigenata.

Questo prodotto che in genere usiamo per la pelle ha un effetto sbiancante simile a quello del bicarbonato di sodio ma è leggermente più potente.

Prendete un panno morbido o, ancora meglio una spugna, inumiditelo con dell’acqua ossigenata e tamponate gentilmente le macchie. Dopo aver lasciato agire per 1 ora, procedete con il lavaggio abituale.

È importante ricordare di utilizzare questa soluzione con cautela, soprattutto su tessuti delicati o colorati, per evitare di danneggiarli. Altri trucchi con l’acqua ossigenata potrete trovarli in questo video:

Come lavare i cuscini sintetici in lavatrice

Quando si parla di cuscini sintetici, il lavaggio in lavatrice può essere un metodo sicuro e efficace per eliminarne le macchie gialle.

Prima di procedere, però, è essenziale controllare l’etichetta dei cuscini per assicurarsi che siano adatti al lavaggio in macchina. Se volete garantirvi un risultato ottimo, io trovo utile aggiungere al ciclo di lavaggio 2-3 cucchiai di bicarbonato di sodio, insieme al detersivo solito.

Il bicarbonato in lavatrice non solo aiuta a rimuovere le macchie e gli odori ma rende anche i cuscini più bianchi e freschi. Vorrei tanto usare il percarbonato, ma non va bene per via del materiale dei cuscini. Ecco una differenza tra i due:

Cosa fare se i cuscini sono in lattice o Memory

I cuscini in lattice necessitano di un approccio più delicato. La mia raccomandazione è di lavarli a mano usando acqua fredda e un detergente delicato. Evitate di torcere o strizzare i cuscini per non comprometterne la forma. Inoltre, è importantissimo farli asciugare correttamente ma lontano dalla luce diretta del sole che potrebbe danneggiare il lattice. L’asciugatura all’aria, in un luogo ben ventilato, è il metodo migliore.

Per quelli in Memory, invece, affidatevi alle indicazioni di produzione. In genere non possono essere lavati con acqua, quindi prendete un panno umido per pulirlo, e lasciatelo asciugare bene all’ombra, per evitare macchie di umidità.