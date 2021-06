Tutte noi passiamo sul letto gran parte delle ore della nostra giornata per dormire o semplicemente per riposare quando vogliamo una pausa dallo stress quotidiano.

Dal momento in cui, però, appoggiamo il nostro capo sul cuscino, rilasciamo il sudore e tendiamo, quindi, a far sì che si formino delle macchie o degli aloni per niente belli da vedere.

La fortuna, però, è che è possibile far tornare bianchi e puliti i cuscini utilizzando solo alcuni metodi casalinghi e rimedi naturali. Vediamoli insieme.

Bicarbonato di sodio

Il primo rimedio che vogliamo consigliarvi, facile ed immediato, è il bicarbonato di sodio, un ingrediente noto per le sue proprietà sbiancanti e sgrassanti.

Prendete, quindi, 5 cucchiai di bicarbonato e mezza tazza di acqua. Mescolate, poi, i due ingredienti e versate la soluzione così ottenuta direttamente sulla macchia gialla di sudore che volete rimuovere. Dopodiché, strofinate delicatamente e lasciate agire per circa mezz’ora.

Infine, risciacquate il cuscino e lavatelo in acqua fredda: sarà di nuovo bianco splendente!

Se la macchia non è molto ostinata e non c’è bisogno di pretrattarla, potete anche direttamente mettere in ammollo il cuscino in una bacinella contenente acqua fredda e 2 cucchiai di bicarbonato. Lasciate agire per un po’, dopodiché procedete al comune lavaggio.

N.B Vi ricordiamo di non strofinare troppo perché il potere leggermente abrasivo del bicarbonato potrebbe danneggiare il tessuto.

Aceto bianco

Non poteva mancare l’altro ingrediente casalingo molto utilizzato nella pulizia domestica: l’aceto.

L’aceto, infatti, è uno smacchiante naturale in grado di eliminare anche i cattivi odori (come quelli di sudore) in modo molto efficace.

Prendete metà bicchiere di aceto e metà bicchiere di acqua e mescolate tra loro gli ingredienti. Aggiungete, poi, la soluzione in un flacone spray e spruzzatela direttamente sulle macchie di sudore.

Lasciate agire per circa un’ora e risciacquate abbondantemente con acqua fredda. Potete ripetere l’operazione se necessario.

In alternativa, potete anche aggiungere mezza tazza di sale e versarla con l’aceto in un secchio di acqua.

Mescolate gli ingredienti e mettete il cuscino nella soluzione per circa 30 minuti. Dopodiché risciacquatela e procedete al lavaggio normale.

Pasta fai da te

Se la macchia di sudore è più ostinata e gialla, e volete provare un rimedio più efficace ancora, allora questo è quello che fa per voi: la pasta sbiancante fai da te.

Tutto ciò che vi occorre per la preparazione di questa pasta è:

acqua ossigenata quanto basta

quanto basta 2 cucchiai di bicarbonato

2 cucchiai di sale

Aggiungete, quindi, a poco a poco gli ingredienti fino a quando non ottenere una consistenza cremosa.

A questo punto, applicate il composto così ottenuto, con una spazzola morbida o uno spazzolino da denti, sulla macchia e strofinate.

Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate e voilà: addio macchie!

N.B Non utilizzare questa pasta su eventuali cuscini colorati, in quanto potrebbe sbiadirli.

Succo di limone

Un altro rimedio molto efficace per rimuovere le macchie di sudore dai vostri cuscini prevede, invece, l’utilizzo del succo di limone.

Ricordiamo, infatti, che il succo di limone è noto per la sua forte azione sbiancante e antibatterica. Inoltre, il limone ha un odore naturale inebriante! Prendete, quindi, il succo di 5 limoni e versatelo all’interno di un secchio con acqua bollente.

A questo punto, immergete nel secchio il cuscino in modo tale che sia completamene ricoperto dall’acqua. Lasciatelo, poi, in ammollo per circa 3 ore o per tutta la notte, dopodiché risciacquatelo.

Per un effetto più efficace e per macchie gialle più ostinate, potete anche pretrattarle, aggiungendo il bicarbonato e il limone direttamente sulla macchia e strofinando delicatamente.

Il vostro cuscino sarà più bianco e profumato che mai!

Sbiancante al percarbonato di sodio

Se volete un rimedio ancora più strong per rimuovere persino le macchie più difficili, ecco a voi lo sbiancante fai da te con il percarbonato di sodio.

Il percarbonato di sodio è una polvere bianca molto efficace per eliminare le macchie gialle senza la candeggina.

Per le macchie di sudore sul cuscino, vi basta preparare un composto con:

30 grammi di percarbonato

20 ml di acqua calda

15 grammi detersivo bio per bucato

70 grammi di bicarbonato

In una ciotola, quindi, mescolate il percarbonato con acqua calda: ricordatevi sempre, infatti, che ci vuole una temperatura medio-alta affinché il percarbonato si attivi.

Aggiungete, poi, il detersivo biologico per il bucato e il bicarbonato. Fate riposare il composto per qualche minuto, noterete che si gonfierà.

A questo punto, applicate il composto sulle macchie di sudore con uno spazzolino e lasciate agire. Senza risciacquare, procedete subito con il lavaggio in lavatrice a 30° o 40°.

N.B Non confondetelo con il perborato, che presenta livelli di tossicità per l’ambiente. Evitate il percarbonato per i capi più delicati e in particolare per lana e seta.

Avvertenze

Ricordate di leggere sempre le etichette prima di agire di propria iniziativa. In questo modo eviteremo di rovinare i nostri cusicni preferiti.

